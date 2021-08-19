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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن الاجازات المرضية منصة صحتي؛ تُعد منصة صحتي من أهم المنصات التي تقدم العديد من الخدمات للكادر الصحي، حيث أنها تتيح لهم التقديم على الإجازات المرضية عبر الانترنت وكذلك الاستعلام عنها، فيستطيع جميع العاملين بالوزارة الاستعلام عن الاجازات برقم الهوية كما أنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى الهامة، وفيما يلي نتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن الإجازات المرضية عبر منصة صحتي وذلك من خلال موقع ثقفني.

طريقة الاستعلام عن الاجازات المرضية برقم الهوية

يمكن لجميع الأشخاص العاملين في الصحة بالمملكة العربية السعودية التقديم أو الاستعلام عن الإجازات المرضية عن طريق منصة صحتي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة صحتي. القيام بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الاستعلام عن اختيار الاجازات المرضية. سيتم إرسال رمز الخدمة إلى هاتفك عبر رسالة نصية قم بتدوينه في البداية. يقوم المواطن السعودي بتدوين رقم الهوية أو رقم الإقامة للمقيم في المملكة ثم الضغط على استعلام. ستظهر صفحة بها كافة تفاصيل الاجازات المرضية الخاص بك.

كيفية طباعة الاجازات المرضية من منصة صحتي

من الممكن طباعة الاجازات المرضية بسهولة عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للإجازات المرضية من خلال منصة صحتي. النقر على استعلام. ستطل إليك رسالة عبر الهاتف المحمول برقم الطلب قم بتدوينه. كتابة رقم الهوية للمواطن السعودية أو رقم الإقامة للمواطن المقيم ثم الضغط على استعلام. بعد ذلك قم بالنقر على طباعة التقرير ثم النقر على تحميل. هكذا يتم طباعة التقرير الخاص بالاجازات المرضية.

مميزات منصة صحتي

لمنصة صحتي العديد من المميزات منها:

تساعد على سهولة التأكد من صحة بيانات المريض. تعمل على تقديم اجازة موثقة من مصة صحتي. تُسهل الإجراءات التي تتم بين المنصة والأنظمة الأخرى المتعلقة بها. حصول المريض على الخدمة فوري بكل سهولة طوال الأسبوع.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الاجازات المرضية برقم الهوية, كيفية طباعة الإجازات المرضية من منصة صحتي, مميزات منصة صحتي.