نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التقسيط بأقل راتب 1900 ريال دون كفيل مع تمويل اونلاين من إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض التقسيط بأقل راتب شهري 1900 ريال بالمملكة العربية السعودية حيث يبحث كل المواطنين السعوديين بالمملكة عن أفضل عروض تمويلية جديدة وفي ذات الوقت لا تحتاج إلى راتب كبير من أجل الحصول على التمويل لذلك توفر شركة إمكان للتمويل قرض شخصي فوري اونلاين من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

عرض التقسيط بأقل راتب شهري 1900 ريال سعودي من إمكان

توفر شركة إمكان للتمويل قرض شخصي ميسر يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً يستطيع العميل طلب التمويل بأقل راتب شهري بالمملكة حيث أن التمويل متوفر للعميل المتقاعد الذى يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي والمواطن السعودي الذى يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ويتميز أيضاً التمويل الميسر لدى إمكان بعدد من المزايا وهي:

يتميز التمويل الشخصي الميسر من إمكان بأن يتم الحصول على التمويل من خلال تطبيق إمكان.

يستطيع جميع المواطنين العاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة طلب التمويل الشخصي الميسر.

يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل خلال فترة زمنية تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل حتى 24 شهر.

يحصل العميل على تمويل يصل قيمة إلى 50000 ريال سعودي.

طريقة الحصول على تمويل شركة إمكان للتمويل بالسعودية

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي الميسر بميز أنه يمكن الحصول عليه اونلاين دون الحاجة إلى أى وقت وأيضاً دون الحاجة إلى الذهاب إلى أى فرع من فروع شركة إمكان للتمويل وذلك من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل على الهاتف وعن طريق التطبيق يتم طلب التمويل.

شروط طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

القرض الشخصي الميسر من إمكان للتمويل متاح لكل من العميل السعودي الذي يعمل في أى قطاع وأيضا العميل السعودي المتقاعد ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهي:

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أن العميل المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل الميسر.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تسعى لتوفير خدمات تمويلية مبتكرة ومتنوعة وكذلك توفر الآن رقم هاتف يستطيع من خلاله العميل من الاستفسار حول ما تقدمة شركة إمكان والرقم هو920011038 ويمكن أيضاً معرفة المزيد من خلال الدخول على رابط شركة إمكان.