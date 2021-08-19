نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول آيفون 13 في السعودية| المواصفات والأسعار المتوقعة في المقال التالي
يترقب عُشاق الهواتف الذكية من منتجات شركة أبل الأمريكية، موعد نزول آيفون 13 في السعودية الذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة في منتصف شهر سبتمبر المقبل خلال مؤتمر عام ليجري طرحه في المملكة العربية السعودية بعد ذلك بفترة وجيزة، فيما تأتي النسخة الجديدة من هذا الهاتف مختلفة وتحمل العديد من التغييرات المُهمّة، ونرصد لكم أدق التسريبات والأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 13 الجديد.
موعد نزول آيفون 13 في السعودية
وينتظر كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة، موعد نزول آيفون 13 في السعودية 2021م، إذ من المقرر أن يكون على النحو التالي:
- تُعلن الشركة عن الهاتف الجديد في 15 سبتمبر 2021م.
- يكون الإعلان من خلال مؤتمر عام، تشاهده جميع الدول.
- ويجري طرح النسخة الجديدة من هاتف آيفون في السعودية بعد الإعلان عنه رسميا بفترة وجيزة.
سعر آيفون 13 في المملكة العربية السعودية
ورغم أن سعر هاتف آيفون 13، لم تُعلن عنه شركة أبل حتى الآن، فإن عددًا من الخبراء المختصين في المجال توقعوا الأسعار، التي تأتي على النحو التالي:
- سعر هاتف آيفون 13 بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت يصل إلى 3699 ريالا سعودياً.
- وهو ما يعادل 800 دولار أمريكي.
- أما سعر هاتف آيفون 13 بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت يصل إلى 3927 ريالا سعودياً.
- وهو ما يعادل 850 دولارًا أمريكيًّا فما أكثر.
- كما أن هاتف آيفون 13 بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت يصل سعره إلى 4389 ريالا سعودياً.
- وهو ما يُعادل 950 دولارًا أمريكيًّا.
مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد
وكالعادة قبل الإعلان عن أي نسخة جديدة من هواتف آيفون، يجري تسريع المواصفات الخاصة بها لتشويق المستهلكين حول العالم، خصوصًا إذا كانت هذه المواصفات تحمل مفاجآت وكماليات كان ينتظرها الملايين، إذ من المتوقع أن تحمل النسخة الجديدة وهي آيفون 13 هذه المميزات:
- يأتي الهاتف بميزة الشحن الذكي.
- شاشة الهاتف تصل إلى 6.1 بوصة.
- وسيكون مقاوم للماء لمدة أطول.
- ويدعم قوة شحن تصل إلى 18 كيلو واط.
- كما يدعم خاصية واي فاي 6.
- ويمتلك الهاتف معالج من نوع apple a14 bionic بدقة 5 نانو متر.
- وسيتوفر بأحجام مختلفة.
- أما الألوان، فسوف تكون كالتالي: الأسود غير اللامع، والوردي، والبرتقالي، والبنفسجي.
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