تمويل منصة سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة الالكترونية افضل مساعدة مالية للمواطنين علي شكل قروض ميسرة وبشروط متوفرة لدي جميع المواطنين، وتعد منصة سلفة الالكترونية أول منصة إلكترونية تم إنشاؤها مصرحة من البنك المركزي السعودي، فقد تقدم منصة سلفة الالكترونية التمويل بتوافق ضوابط الشريعة الإسلامية، كما أن التمويل لا يشترط بوجود كفيل وبدون تحويل راتب، والتي سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا كيفية التقديم علي تمويل سلفة الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، وما المزايا التي يمتلكها التمويل.

شروط التقديم علي تمويل سلفة الالكترونية

حددة منصة سلفة عند إعلانها للتمويل الشخصي بعض الشروط الواجب توافرها لدي كل عميل يرغب في التقديم علي التمويل الشخصي، فقد يبدأ التمويل بقيمة 1000 ريال سعودي كحد ادني ويصل إلى 5000 ريال سعودي كحد اقصي، والتي سوف نوضح اهم الشروط الواجب توافرها عند التمويل كالتالي:

التمويل متوفر لجميع المواطنين السعودي فقط.

عمر المتقدم لا ينقص عن ثمانية عشر ألف ريال سعودي، ولا يزيد عمر المتقدم عند التقديم للتمويل الشخصي عن ستين عام.

يتوفر التمويل بدون تحويل راتب.

يجب أن لا تقل خدمة العمل عند التقديم علي التمويل الشخصي عن ثلاثة اشهر عند التقديم لموظفي القطاع الحكومي.

يلزم أن لا تقل فترة خدمة العمل عن ستة اشهر بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.

الراتب الشهري الخاص بالعميل يجب أن لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الالكترونية تمويل شخصي لجميع المواطنين السعودين، حيث يقدم التمويل ببعض المزايا التي تفيد العميل عند التقديم علي التمويل والتي سووف نوضحها كالتالي.