الفحص الطبي قبل الزواج بالمملكة بالخطوات كيفية الحصول على الخدمة ونتيجة الفحص

قم بتحميل تطبيق صحتي:

ثم قم بالدخول على التطبيق وقم بحجز موعد الفحص الطبي.

عند ذهابك للفحص الطبي تأكد من إحضار بطاقة الهوية الوطنية للطرفين.

يمكنك الحجز أيضا من خلال تطبيق موعد أو بالاتصال علي الرقم المختصر (937).

طريقة الحصول على نتيجة الفحص الطبي قبل الزواج بعد اجراءه:

يتم إصدار شهادة توافق للطرفين في حالة خلوهم من أي أمراض وتصل اليهم رسالة نصية تحتوي على رقم الشهادة ورابط الاستعلام عن فحص ما قبل الزواج.

إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما مصاب بأي أمراض وراثية تصلهم رسالة نصية بضرورة تحديد موعد لدى عيادة المشورة. الحالات التي يتطلب فيها إعادة الفحص الطبي مرة ثانية:

مرور أكثر من سبعة أيام من تاريخ سحب عينة الدم. سوء حفظ عينة الدم في درجة حرارة غير ملائمة. فساد عينة الدم المسحوبة وتحللها قبل تحليلها. تلف شريط الباركود الملصق علي عينة الدم او عدم وضوح بياناته. عدم كفاية كمية الدم المسحوبة وعدم مناسبتها لكمة مضاد التجلط في الأنبوبة.

وفي ذلك الحالات تصل رسالة نصية تفيد بضرورة إجراء عملية جديدة وسحب عينة دم أخري حيث أن العينة السابقة مرفوضة، وأنه يجب الذهاب إلى مركز الفحص لسحب عينة جديدة.​​​

الإجراءات المطلوبة في حال كانت النتيجة متوافقة أو غير متوافقة: في حالة توافق الطرفين وكانت نتيجتهم متوافقة يتم اصدار لهما شهادة توافق.

أما في حالة عدم التوافق الطرفين او أحدهما يتم توجيههم إلى عيادة المشورة لأخذ المشورة اللازمة​.

رسوم الخدمة:

مجانية.

المراكز البديلة التي يمكنها تقديم خدمة الفحص الطبي قبل الزواج بخلاف مراكز وزارة الصحة:

يتوافر عدد كبير من مراكز ومختبرات القطاع الخاص التي يمكنها تقديم خدمة الفحص الطبي قبل الزواج للراغبين بدون حجز موعد مسبق وفي اي موعد يتوجه فيه الفرد للمختبر لإجراء التحاليل.

مزايا مختبرات ومنشأت القطاع الخاص ومنها:

إجراء الفحص الطبي عند الذهاب للمنشأة دون الحاجة لتحديد موعد مسبق او حجز من علي التطبيق. تعتمد وزارة العدل كافة بيانات شهادات التوافق الكترونيا والتي يتم ارسالها من داخل منشآت القطاع الخاص. يتم اصدار شهادة معتمدة من وزارة الصحة السعودية بعد ظهور نتائج الفحص مباشرة. يمكن للطرفين احدهم او كلاهما إجراء الفحص في المنشأة المناسبة له سواء قطاع حكومي او خاص.

جدول بأسماء منشآت القطاع الخاص والمختبرات التي يمكن إجراء فحص قبل الزواج بها:

لمن يريد عمل إختبارات من أي من الطرفين وله حرية إختيار منشآت القطاع الخاص أو الحكومي حسب رغبة وهي كالتالي: