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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل في تكافل للطلاب 1443 وموعد نزول تكافل المدرسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في تكافل للطلاب 1443، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالحصول علي الطريقة الصحيحة والشروط الخاصة بهذا البرنامج والذي يقدم لهم العديد من المساعدات سواء كانت هذه المساعدات مالية او مساعدات في تقديم الكتب والأدوات المدرسية.
التسجيل في تكافل للطلاب 1443
برنامج تكافل هو أحد البرامج المقدمة من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي عدد كبير من الطلاب والطالبات حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير علي توفير الادوات المدرسية والملابس الخاصة بالعام الدراسي الجديد ويتم صرف من قبل هذا البرنامج الخاص بالطلبة مبلغ وقدة 500 ريال سعودي في بداية العام الدراسي الجديد.
شروط تكافل للطلاب
وضعت مؤسسة تكافل الخيرية العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم التسجيل للطلاب في هذه المؤسسة الخيرية للحصول علي الدخل المادي وتكون تلك الشروط وفقاً للنحو التالي:-
- يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.
- يشترط أن يكون الطالب مسجل في المدارس السعودية وغير مسجل في محو الأمية.
- لابد من أن يكون الطالب مسجل من ضمن برامج الدعم في المملكة.
- أن يكون ولي الأمر مسجل في الضمان الاجتماعي.
خطوات التسجيل في تكافل للطلاب 1443
أوضخت مؤسسة تكافل بأنه سيتم صرف البرنامج للطلاب والطالبات في هذا العام مع بداية العام الدراسي الجديد في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية ويستطيع الطلاب القيام بعملية التسجيل في البرنامج عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:
- الذهاب إلي موقع مؤسسة تكافل الخيرية علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار التسجيل الجديد في البرنامج.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة حساب الطالب.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني
- كتابة رقم هاتف جوال ولي الامر.
- إدخال الصف الدراسي المقيد فية الطالب والمدرسة.
- تقوم بالضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام بعد قراءة الشروط.
- النقر علي زر التسجيل.
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