نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده اليوم عروض العشرة والعشرين يقدمها هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم التي يقدمها لكم هايبر بنده كل أسبوع، وتعد تلك العروض هي أقوى العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية، وبدأت عروض بنده من اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس وحتى يوم 24 أغسطس، ويريد جميع عملاء هايبر بنده في المملكة أن يستفيدوا من تلك العروض، وسنتعرف على تلك العروض في هذه المقالة.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا وزن 450 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 16.95 ريال، ويوجد لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي وزن 700 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 22 ريال، ويوجد لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا وزن 170 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 15.75 ريال عدد 3 قطع، ويوجد جبنه تشدر كرافت بسعر 20 ريال بدلا من 26.95 ويوجد كريمة البندق والكاكاو بنده وزن 350 جرام بسعر 20 ريال بدلا من 47.85 ريال، ويوجد شوكولاتة مشكلة وزن 500 جرام بسعر 20 ريال بدلا من 39.95 ريال، ويوجد حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع بسعر 20 ريال بدلا من36.95 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على سميد بسعر 5 ريال للكيلو، ويوجد هريس ويوجد حب أبيض ناعم أو أبيض خشن برغل بسعر للكيلو، ويوجد حب أسود ناعم أو خشن بسعر 5 ريال للكيلو، ويوجد بذور دوار الشمس المملح أو صيني بالليمون بسعر 15 ريال للكيلو، ويوجد زنجبيل مطحون بسعر 15 ريال وزن 500 جرام، ويوجد مكسرات تايلندية مشكلة بسعر 20 ريال وزن 500، ويوجد بذور مملحة مصرية بسعر 20 ريال للكيلو، ويوجد ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 20 ريال وزن 500 جرام، ويوجد روستو بقري برازيلي بسعر 20 ريال، ويوجد توب راوند بسعر 20 ريال وزن 500 جرام، ويوجد مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 39.956 ريال للكيلو، ويوجد موزة غنم بالعظم أسترالي بسعر 48.95 ريال.

عروض هايبر بنده

ويوجد حلاوة طحينية سادة الجبل بسعر 17.95 ريال بدلا من 22.95 ويوجد جبنة موزاريلا البقرات الثلاث بسعر 24.95 ريال بدلا من 43.75 ريال للكيلو، ويوجد جبنه حلوم استرا بسعر 34.95 ريال بدلا من 48.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه رومي جرين لاند 34.95 ريال بدلا من 51.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه براميلي أو دوبل أو دمياطي أو اسطنبولي بالزبدة زينة بسعر 24.95 ريال 32.95 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي تستمر حتى يوم 24 أغسطس.