3 تحسينات جبارة بكاميرا آيفون 13 برو.. لأول مرة في هواتف آبل

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن مزايا ومواصفات هاتف آيفون 13 برو المنتظر صدوره في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري، وتعد كاميرا أجهزة آيفون الخلفية من أكثر ما يميز الهواتف الذكية الأمريكية المشار إليها، وبحسب أحدث التسريبات التي تنبأ بها موقع بلومبيرج الأمريكي، فإن كاميرا هاتف آيفون 13 pro نالت 3 تحسينات جبارة أحدهما تم إضافته للمرة الأولى في هواتف آبل الذكية.
3 تحسينات خرافية بكاميرا آيفون 13 برو
التحسين الأول هو إضافة خاصية التصوير البورتريه أثناء التقاط الفيديوهات بالكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 13 برو.
وفي الوقت نفسه يعد هذا التحسين الخرافي هو تحسين لأول مرة يتم إضافته في كاميرات هواتف آيفون التابعة لشركة آبل الأمريكية
أما التحسين الثاني هو إضافة فلاتر يمكن استعمال داخليًا أثناء استعمال الكاميرا في التصوير.
وبالنسبة للتحسين الثالث والأخير الذي ، فهو إضافة صيغة جديدة يتم تصوير الفيديوهات بها وتدعى prores.
وسوف ترفع هذه الصيغة الجديدة من جودة تصوير الفيديوهات وفي الوقت نفسه سوف تسمح لبرامج المونتاج إنتاج جودة احترافية.
سعر آيفون 13 pro المنتظر في المملكة العربية السعودية
5000 ريال سعودي.
سوف يأتي هاتف آيفون 13 pro الـ 128 جيجا المنتظر بالسعر المشار إليه أعلاه.
ومن المتوقع أن يتم طرح آيفون 13 pro ماكس الـ128 جيجا في السعودية بسعر 6000 ريال سعودي.
مزايا آيفون 13 pro المنتظر
- شاشة بحجم 6.8 وهو حجم مفضل لدى محبي الهواتف حيث يرفع مستوى راحة العين أثناء استعمال الهاتف.
- وفي الوقت نفسه يعتبر حجم الشاشة صديق للإمساك المريح للهاتف باليد الواحدة.
- سعة البطارية هي 3700 مللي امبير وهي سعة كبيرة وتمكن من استخدام الهاتف لوقت طويل بدون الحاجة لشحنه.
- إمكانية اللمس المتعددة للشاشة في نفس اللحظة.
- خاصة التعرف على الوجه من خلال مستشعر في الشاشة الأمامية.
- يمتلك هاتف آيفون 13 pro مساحة ذاكرة داخلية تقدر بـ6 جيجا بايت.
- يحتوي على معالج آبل 15 سداسي النواه وهو معالج قوي للغاية وينتج أداء خرافي.
- كاميرا خليفة بدقة 48 ميجا بكسل.
- نظام تشغيل ios 15.
- طبقة حماية على ظهر الهاتف لكي تقيه من الصدمات أو الخدوش.
- يأتي الجهاز مقاومًا للماء وهي أحد المزايا التي تتفرد في جودتها الجبارة أجهزة آبل.
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