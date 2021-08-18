نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 تحسينات جبارة بكاميرا آيفون 13 برو.. لأول مرة في هواتف آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن مزايا ومواصفات هاتف آيفون 13 برو المنتظر صدوره في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري، وتعد كاميرا أجهزة آيفون الخلفية من أكثر ما يميز الهواتف الذكية الأمريكية المشار إليها، وبحسب أحدث التسريبات التي تنبأ بها موقع بلومبيرج الأمريكي، فإن كاميرا هاتف آيفون 13 pro نالت 3 تحسينات جبارة أحدهما تم إضافته للمرة الأولى في هواتف آبل الذكية.

3 تحسينات خرافية بكاميرا آيفون 13 برو

التحسين الأول هو إضافة خاصية التصوير البورتريه أثناء التقاط الفيديوهات بالكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 13 برو.

وفي الوقت نفسه يعد هذا التحسين الخرافي هو تحسين لأول مرة يتم إضافته في كاميرات هواتف آيفون التابعة لشركة آبل الأمريكية

أما التحسين الثاني هو إضافة فلاتر يمكن استعمال داخليًا أثناء استعمال الكاميرا في التصوير.

وبالنسبة للتحسين الثالث والأخير الذي ، فهو إضافة صيغة جديدة يتم تصوير الفيديوهات بها وتدعى prores.

وسوف ترفع هذه الصيغة الجديدة من جودة تصوير الفيديوهات وفي الوقت نفسه سوف تسمح لبرامج المونتاج إنتاج جودة احترافية.

سعر آيفون 13 pro المنتظر في المملكة العربية السعودية

5000 ريال سعودي.

سوف يأتي هاتف آيفون 13 pro الـ 128 جيجا المنتظر بالسعر المشار إليه أعلاه.

ومن المتوقع أن يتم طرح آيفون 13 pro ماكس الـ128 جيجا في السعودية بسعر 6000 ريال سعودي.

مزايا آيفون 13 pro المنتظر