نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين السعوديين المستفيدين من صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي أكد على أن الاتفاقية سوف تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية للصندوق مع الجهات التمويلية، ولذلك تم الإعلان على أن الهدف من ذلك توفير الخيارات التمويلية والسكنية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك تم التأكد على اختصار الوقت والجهد للمواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج سكني، في هذه الحالة سوف يتم إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وهذا داخل أحد فروع صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم التأكد على أن صندوق التنمية العقارية حرص على زيادة رضي مستفيديه من قبل برنامج القرض العقاري، حيث أن هذا عبر تبسيط كافة الإجراءات إلكترونياً.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، حيث أن هذه الاتفاقية تؤكد على الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية السعودي ومصرف الإنماء أيضاََ، ولذلك تم التأكد على أن الهدف من ذلك تلبية جميع رغبات المواطنين السعوديين، وهذا لكي يتم توفير كافة الحلول التمويلية المميزة من برنامج القرض العقاري المدعُوم للمستفيدين والمستفيدات داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يعد أمر ضروري ما يقدمه المصرف من جميع خيارات وهذا لكي تسهم في تملك الأسر السعودية المستحقة للمساكن.

وقد تجدر الإشارة على أن هذه الاتفاقية سوف تمكن من مصرف الإنماء، وهذا لكي يتم تقديم كافة الحلول التمويلية المميزة التمويلية، والسكنية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج سكني، وهذا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين، وهذا عبر تواجد المصرف في فروع صندوق التنمية العقارية السعودي في العديد من الفروع داخل السعودية.

موعد نزول الدعم العقاري :

في الفترة الأخيرة أوضحت وزارة الإسكان عن توضيح موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا يتم نزوله في يوم 24 من كل شهر ميلادي، إلا إذا كان يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الموعد المحدد هو ميعاد ثابت يتم فيه صرف إيداع قيمة الرواتب الشهرية الخاصة بالمستفيدين للحصول على الدعم المادي المخصص.