شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443 وطريقة تسجيل الطلب

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التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المتزوجين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الطريقة الخاصة بالتسجيل في هذا المعاش الذي تمنحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم لتحسين الدخل المادي.
التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443
برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية إلي العديد من المواطنين حيث يعمل هذا البرنامج علي توفير دخل إضافي لهم أو اساسي في حالة عدم توافر مصدر للدخل الشهري ويتم تحديد قيمة معاش الضمان بناء علي العديد من العوامل والتي منها قيمة الدخل الشهري للأسرة.
شروط معاش الضمان للمتزوجين
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل الحصول علي المعاش للمتزوجين وتتلخص هذه الشروط في الخطوات التالية:-
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة.
- أن لا يزيد الراتب الشهري له عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.
- ينبغي أن يكون المتقدم غير حاصل علي أي من المساعدات المالية الأخري التي تقدمها الحكومة السعودية.
- إن لا يزيد مستوي الدخل للفرد في الأسرة عن 2000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يمتلك أحد أفراد الاسرة ممتلكات عقارية تزيد من الدخل.
التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443
يوجد العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها حتي تقوم بعملية التسجيل في الضمان إلكترونياً وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شكبة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- النقر علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الضمان الاجتماعي.
- اختيار معاش الضمان من الصفحة.
- تقوم بكتابة أسم المستفيد ثم رقم الهوية.
- تكتب تاريخ الميلاد الخاص به.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات الأسرة وقيمة الدخل الشهري لها.
- رفع كافة الأوراق والمستتندات المطلوبة.
- الضغط علي زر التسجيل.
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