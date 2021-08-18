شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443 وطريقة تسجيل الطلب

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المتزوجين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الطريقة الخاصة بالتسجيل في هذا المعاش الذي تمنحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم لتحسين الدخل المادي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443

برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية إلي العديد من المواطنين حيث يعمل هذا البرنامج علي توفير دخل إضافي لهم أو اساسي في حالة عدم توافر مصدر للدخل الشهري ويتم تحديد قيمة معاش الضمان بناء علي العديد من العوامل والتي منها قيمة الدخل الشهري للأسرة.

شروط معاش الضمان للمتزوجين

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل الحصول علي المعاش للمتزوجين وتتلخص هذه الشروط في الخطوات التالية:-

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة.

أن لا يزيد الراتب الشهري له عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

ينبغي أن يكون المتقدم غير حاصل علي أي من المساعدات المالية الأخري التي تقدمها الحكومة السعودية.

إن لا يزيد مستوي الدخل للفرد في الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن لا يمتلك أحد أفراد الاسرة ممتلكات عقارية تزيد من الدخل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443

يوجد العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها حتي تقوم بعملية التسجيل في الضمان إلكترونياً وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-