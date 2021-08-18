نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط التداول وبيع الأسهم في الراجحي.. فتح محفظة استثمارية في المقال التالي
يقدم مصرف الراجحي خدمات لجميع عملائه في المملكة العربية السعودية، فأكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين هي خدمة بيع الأسهم في الراجحي، حيث أن لها العديد من المزايا التي تهم العميل وتفيده بشكل كبير، بالإضافة الي أن الرسوم تكون منخفضة، ففي السطور القادمة للمقال نقدم لكم خطوات بيع الأسهم وشروط الاستثمار بشكل عام.
بيع الأسهم في الراجحي
يقدم بنك الراجحي خدمات مثالية جداً يستفيد من العميل سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك خدمة بيع السهم وفقاً لمجموعة من الشروط أولهم أن يكون للعميل حساب جاري في بنك الراجحي، أو في أي بنك سعودي أخر، وأن يقوم بفتح محفظة استثمارية لدي بنك الراجحي ليقوم بحفظ الأسهم بها، وعلي العميل التسجيل لدي خدمة أبشر،أن يمتلك الأسهم من أجل التداول.
خطوات بيع الأسهم
هناك عدد من الخطوات لبيع الأسهم، وهي كالأتي:
- قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، واختر استثمار.
- اختر بيع، وقم بتحديد الشركة التي ستقوم بالتداول معها.
- اضغط علي قبول الشروط والأحكام.
- انتظر حتي يتم التحويل لك والذي يستغرق يومين.
خطوات فتح محفظة استثارية لدي بنك الراجحي
من شروط التداول لدي بنك الراجحي يلزم فتح محفظة استثمارية لدي البنك، ففيما يلي نقدم لكم خطوات فتح محفظة استثمارية لدي بنك الراجحي وهي كالأتي:
- اذهب الي تطبيق الراجحي المتواجد علي الهاتف الجوال، ثم تدخل علي الموقع الرسمي، ثم قم بفتح التطبيق.
- استخرج رقم العميل، ثم اضغط علي تسجيل مستخدم جديد.
- سجل كافة بيانات العميل من حيث الاسم رباعياً كما هو مسجل في البطاقة الوطنية، رقم الهوية الوطنية وتأكد أنه صحيح، وباقي المعلومات الأخري كرقم الهاتف، العنوان، ..الخ.
- قم بتحديد رقم المحفظة في بنك الراجحي.
- ادخل البريد الإلكتروني وكلمة السر.
- اختر اللغة التي تريدها في محفظتك، كما يجب تحديد نوع المحفظة التي ترغب بها.
- انتظر حتي يأتيك رمز التحقق حتي يتم تفعيل المحفظة.
- بعد التفعيل بنجاح، يمكنك الآن بدأ عملية البيع والشراء.
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