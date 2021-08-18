طريقة وشروط التداول وبيع الأسهم في الراجحي.. فتح محفظة استثمارية

يقدم مصرف الراجحي خدمات لجميع عملائه في المملكة العربية السعودية، فأكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين هي خدمة بيع الأسهم في الراجحي، حيث أن لها العديد من المزايا التي تهم العميل وتفيده بشكل كبير، بالإضافة الي أن الرسوم تكون منخفضة، ففي السطور القادمة للمقال نقدم لكم خطوات بيع الأسهم وشروط الاستثمار بشكل عام.

بيع الأسهم في الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمات مثالية جداً يستفيد من العميل سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك خدمة بيع السهم وفقاً لمجموعة من الشروط أولهم أن يكون للعميل حساب جاري في بنك الراجحي، أو في أي بنك سعودي أخر، وأن يقوم بفتح محفظة استثمارية لدي بنك الراجحي ليقوم بحفظ الأسهم بها، وعلي العميل التسجيل لدي خدمة أبشر،أن يمتلك الأسهم من أجل التداول.

خطوات بيع الأسهم

هناك عدد من الخطوات لبيع الأسهم، وهي كالأتي:

قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، واختر استثمار. اختر بيع، وقم بتحديد الشركة التي ستقوم بالتداول معها. اضغط علي قبول الشروط والأحكام. انتظر حتي يتم التحويل لك والذي يستغرق يومين.

خطوات فتح محفظة استثارية لدي بنك الراجحي

من شروط التداول لدي بنك الراجحي يلزم فتح محفظة استثمارية لدي البنك، ففيما يلي نقدم لكم خطوات فتح محفظة استثمارية لدي بنك الراجحي وهي كالأتي: