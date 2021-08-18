نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة سكني للمطلقات والأرامل 2021- 1443 بالخطوات التسجيل في وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة سكني السعودية من ضمن الخدمات الرقمية التي أنشأتها وزارة الإسكان السعودية، حيث تقدم خدمة سكني للمطلقات والرامل والتي تمنح لتلك الفئات من النساء الحصول على سكن وفق شروط وضوابط معينة، والتسجيل في منصة سكني السعودية المهتمة بتقديم خدمات وزارة الإسكان للمواطنين، ومعرفة شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2021-1443 ثم طريقة التقديم لهن بالخطوات السهلة والميسرة.

بوابة سكني للمطلقات والأرامل 2021

منحت الوزارة للمرأة المطلقة أو الأرملة أحقية التقديم للحصول على سكن لأول مرة، وأن يكون دعمه 100% دون فوائد، ومن ذلك تستطيع المرأة السعودية التي تنطبق عليها الشروط التقديم على برامج التمويل العقاري في صندوق التمويل العقاري وكذلك وزارة الإسكان، بعد معرفة شروط الحصول على سكني للمطلقات التي وضعتها الوزارة ضمن الأخبار في المركز الإعلامي بموقع وزارة الإسكان، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2020 بلغ عدد المستفيدين من سكني نحو 73 ألف امرأة سعودية للحصول على تملك سكن مناسب.

شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020- 1442

حيث تم إطلاق منصة سكني لدعم الأرامل والمطلقات حديثاً، وقد أكد حساب خدمة المستفيدين وزارة الإسكان تويتر عن:

استحداث منصة سكني خدمات استحقاق الأرامل والمطلقات للحصول على الدعم السكني أسوة بالرجال

في حال توافر شروط معينة

ونقدم لكم بموقع ثقفني كافة الاشتراطات المحددة لقيام المطلقة في تقديم طلب سكني لحصولها على المسكن الأول، وكيفية فتح حساب جديد بوابة سكني السعودية.

معرفة شروط سكني للمطلقات والأرامل 2020- 1442

وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لكافة مواطنيها من النساء والرجال، لذلك أعلنت عن التقديم في برنامج سكني للمطلقات والأرامل 1442- 2020، من خلال الدخول على منصة سكني الإلكترونية، أو التسجيل في تطبيق سكني، للحصول على عدد من الحلول التمويلية، ووضعت خيارات سكنية لهن لتسهيل حصولهم على الدعم السكني والتمويلي الذي يصل إلى 100% على القروض السكنية بحد أقصى 500 ألف ريال، وجاءت الشروط المطلوبة الأتية:

الدعم السكني يكون للسكن الأول فقط

أن يكون لدى السيدة المطلقة أو الرملة دخل ثابت مستقل

وأن يمضي عامان في حالة الطلاق

كما يجب تكون مقيمة داخل المملكة مدة عام مضى

والتقديم مقتصر على سعودية الجنسية

عدم سابقة الاستفادة من برامج الدعم السكني الحكومية أو الخاصة

التسجيل في سكني السعودية

بعد معرفة شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020-1442 نوضح لكم كيفية التسجيل في سكني للمطلقات ويتم بسهولة التسجيل الإلكتروني في منصة سكني عبر موقع وزارة الإسكان السعودية، ثم إنشاء حساب بالموقع للتقديم على الخدمات الإلكترونية، والذي يتطلب ضرورة التسجيل بالبيانات الشخصية، كما يمكن التسجيل عبر منصة النفاذ الوطني واتباع الخطوات المطلوبة،للاستفادة من برامج الإسكان للدعم السكني والتمويلي، وبعد إتمام التسجيل يتم الدخول برقم الهوية الوطنية وإتاحة التقديم على شقق وزارة للمطلقات 2020 م.

إطلاق المرحلة الثانية من التصاميم الهندسية

أطلقت منصة سكني خدمة التسجيل في الأراضي المجانية.

وبعد الحصول عليها يتم الدخول على تطبيق سكني للحصول على خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً

وقامت وزارة الإسكان بإطلاق المرحلة الثانية من التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي.

بإضافة خيارات جديدة من التصاميم الهندسية لاختيار التصاميم لاستكمال تملك الأسر السعودية على المنزل المناسب.

بيان عدد المستفيدات من القروض العقارية

من خلال متابعة أخبار سكني السعودية، وبيان صندوق التنمية العقارية بأنه:

تم تمكين نحو 73 ألف امرأة سعودية من خدمات الصندوق والتمويل العقاري للحصول على المسكن الأول بعد توافر شروط الاستحقاق، الذي من فوائد هذا التمويل هو الدعم بنسبة 100 % للقرض التمويلي.

كافة الأخبار التي تقدمها الوزارة يتم معرفتها أول بأول بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لمعرفة الأراضي السكنية المتاح التقديم عليها، وكذلك الدعم التمويلي، ومتاح من خلال صندوق التمويل العقاري الاستفادة بالدعم التمويلي