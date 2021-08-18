يصل إلى مليون ونصف ريال.. كيفية الحصول على تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار 1443

في فترة لا تتعدّى 24 ساعة، يُمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية، الحصول على تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار saib بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال، وتصل إلى مليون ونصف المليون ريال، وهو قرض يُمَكّن المستفيد من شراء كمية معينة من السلع التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تُحدد هامش الربح وخطة السداد، وإذ رغب العميل في عدم استلام السلع، فإن المصرف يُسهل له عمليّة البيع عبر توكيل التاجر المعتمد لبيع السلع نيابة عن العميل وإيداع قيمتها في حسابه البنكي.

شروط الحصول على تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار 1443

ويُمكن الحصول على تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار 1443هـ، في حالة توفير عدد من الشروط التي حددها البنك، وهي على النحو التالي:

التمويل متوفر للمواطنين السعوديين فقط.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي، هي‎ شهر واحد.

والحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص، هي 3 أشهر.

عُمر المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 18 سنة.

عُمر المستفيد لا يزيد على 60 سنة للرجال وللسيدات عند الانتهاء من سداد التمويل.

يجب أن يكون العميل موظفًا على رأس عمله لدى إحدى الجهات المعتمدة من البنك.

كما يجب أن يكون لدى العميل حساب راتب في البنك السعودي للاستثمار.

وللحصول على القرض ومعرفه كافة تفاصيله، يُمكنكم الدخول إلى رابط تمويل أرزاق البنك السعودي للاستثمار، ولمزيد من المعلومات والاستفسارات بشأن القرض يُمكنكم أيضاً الإتصال هاتفياً على الرقم الموحد للبنك 8000-124-800 مجاناً من داخل المملكة، ومن خارج المملكة يُمكنكم الإتصال عبر هذا الرقم 966114183100+ على مدار اليوم.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض أرزاق

وبعد الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على قرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار، يجب توفير عددٍ من الوثائق في حالة الرغبة في الحصول على هذا القرض، وهي كالتالي:

تعبئة جميع النماذج المطلوبة من البنك.

خطاب تعريف من جهة العمل، يشمل الراتب الأساسي والبدلات، وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل راتب موجه إلى البنك السعودي للاستثمار.

صورة من بطاقة الهوية الشخصية سارية الصلاحية، مع توفير الأصل للمطابقة.

ولسداد مديونية قائمة لدى بنك آخر، يجب توفير خطاب المديونية من البنك أو الجهة المصدرة للتمويل.

مزايا قرض الأرزاق من مصرف saib

ويشمل قرض الأرزاق من مصرف saib، على عددٍ من المزايا، وهي على النحو التالي: