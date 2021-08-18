عروض الناغي والأهلي علي هيونداي 2021 ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليها

عروض الناغي والأهلي علي هيونداي 2021 من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها في الشهر الحالي. والذي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم إطلاق مجموعه من عروض السيارات الحديثة أيضا بالمملكة مثل عروض سوزوكي 2022 من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات في الشهر الحالي. و عروض تويوتا 2022 من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي سياره. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتفصيل العروض الجديدة مع توضيح السيارات التي شملتهم العروض من ماركة هيونداي. مع توضيح كيفيه الحصول علي سياره من العروض والتقديم الإلكتروني بالخطوات.

عروض الناغي والأهلي علي هيونداي 2021

اعلن البنك عن العروض الحديثة وبالتالي اعلن أيضا عن المستفيدين من العروض وهم عملاء تحويل الراتب وبدون تحويل الراتب أيضا. والتي سوف نقوم بتوضيحها عبر النقاط الأتية:

بدون دفعه أولي أما بدون تحويل الراتب 10% من سعر السيارة.

الدفعة الأخيرة 40% أما بدون تحويل الراتب 35% من سعر السيارة.

بدون رسوم إدارية.

العروض تبدأ من الآن وتنتهي في 30 سبتمبر 2021.

مده التمويل 5 سنوات وتم احتساب القسط ومعدل النسبة علي نسبه تامين 2.9%.

يمكن للعميل اختيار مبلغ الدفعة الأولي المناسبة له وتصميم الأجرة الشهرية المناسبة له أيضا.

البنك لا يمثل الوكيل.

عروض هيونداي 2021

بالإضافة إلي ذلك شملت العروض باقة من اهم سيارات هيونداي 2021 بأسعار مثاليه والتي نوضحها من خلال الأتي:

سوناتا 2021 بقسط الراتب المحول 1235 ريال أما بدون تحويل الراتب 1246 ريال.

أزيرا 2021 بقسط الراتب المحول 1737 ريال أما بدون تحويل الراتب1752 ريال.

اكسنت 2021 بقسط الراتب المحول 752 ريال أما بدون تحويل الراتب 759 ريال.

تكسون 2021 بقسط الراتب المحول 1139 ريال أما بدون تحويل الراتب 1149 ريال.

النترا 2021 بقسط الراتب المحول 946 ريال أما بدون تحويل الراتب 954 ريال.

كونا 2021 بقسط الراتب المحول 1044 ريال أما بدون تحويل الراتب 1053 ريال.

بالسيد 2021 بقسط الراتب المحول 1899 ريال أما بدون تحويل الراتب 1916 ريال.

كريتا 2021 بقسط الراتب المحول 949 ريال أما بدون تحويل الراتب 958 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض هيونداي 2021

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره هيونداي من العروض عن طريق الأتي:

زياره احد فروع البنك أو الوكيل في جميع أنحاء المملكة.

أو التقديم الإلكتروني من الموقع الرسمي عن طريق الخطوات الأتية: