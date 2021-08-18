تمويل سلفة الجديد بدون تحويل راتب وبدون كفيل 1443

يبحث كثير من المواطنين السعوديين عن تمويل فوري بدون تحويل الراتب الشهري، ويعتبر تمويل سلفة من أسرع التمويلات الشخصية الموجودة في المملكة، حيث وفرت منصة سلفة خدمة التمويل السريع في إطار التطور الحديث للتكنولوجيا عبر شبكة الانترنت، ومن خلال موقعنا الإخباري نوضح لكم تفاصيل التمويل المقدم من منصة سلفة الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

وفرت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي وفوري، ويمكنك الحصول عليه في دقائق معدودة، في حاله إذا توافرت جميع الشروط وبعد التحقق من صحة البيانات والأوراق والمستندات المقدمة، فعلي الراغبين في الحصول علي التمويل يقوم العميل بالدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سلفة الالكترونية ومعرفة تفاصيل التمويل من حيث الشروط، والمستندات والأوراق المطلوبة، ثم يقوم بتعبئة البيانات الشخصية كاملة( الاسم رباعي، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني) ثم يقوم برفع المستندات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات ثم الضغط علي طلب تمويل الآن ثم إرسال الطلب، ويتم مراجعة الطلب بعد إرساله فوري وبعد التأكد من صحة البيانات، يتم تحويل مبلغ التمويل علي حساب العميل في خلال دقائق قليلة.

كما وفرت منصة سلفة خدمة العملاء للاستفسار عن التمويل وتوفير رقم مجاني: 90000372.

مميزات تمويل منصة سلفة

يتميز تمويل منصة سلفة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري. تمويل فوري يتم تحويل مبلغ التمويل في دقائق قليلة، إذا توافرت الشروط والأحكام من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية. تمويل شخصي بشروط ميسرة وسهلة، ويتم سداد الأقساط علي فترات طويلة. هامش ربح تنافسي.

شروط تمويل منصة سلفة

وضعت منصة سلفة الالكترونية بعض الشروط للموافقة علي الحصول علي التمويل الشخصي، والشروط كالتالي: