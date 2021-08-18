نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443 وكيفية تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث كثيرا عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443، حيث يرغب جميع المواطنين والموظفين في المملكة العربية السعودية في معرفة الشروط التي تم وضعها للتقديم والتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الوقت الماضي بتعديل الشروط التي يجب توفيرها في المستحقين، حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، واليوم سوف نقدم لكم أهم الشروط التي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لفئات معينة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف هذا المعاش عدد كبير من المواطنين التي تتوافر بهم الشروط المطلوبة، ولكن يتم استثناء بعض الفئات من هذه الشروط، حيث يمكن صرف هذا المعاش للمرأة الأجنبية التي متزوجة من مواطن سعودي، أو أرملة رجل سعودي ولديها أولاد، وأيضاً أصحاب الاحتياجات الخاصة والأرامل العوائل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يحب أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من قيمة المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي.

يجب أن يلتزم الموظف بجميع الشروط المطلوبة مثل التعليم والمعايير المطلوبة.

عدم اشتراك الموظف في التأمينات الاجتماعية.

يجب عدم الحصول على أي برامج دعم أخرى.

الشروط العامة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443

من الجدير بالذكر أنه يوجد بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتتلخص الشروط في السطور التالية:

يحب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

كما يحب أن يكون سعودي الجنسية، أو إبن أم سعودية.

يجب عدم امتلاك سجل تجاري، ولا أي ممتلكات خاصة.

يشترط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وأصحاب الدخل المنخفض.

تقديم طلب معاش الضمان للموظف

قبل معرفة كيفية تقديم طلب معاش الضمان للموظف، يجب عليك معرفة المستندات والوثائق المطلوبة لاستحقاق الضمان، وهي كالتالي:-

مستند ما يثبت هوية الموظف، سواء سعودي أو غير سعودي. إن كان المستفيد من ذوي الإعاقة، عليه إحضار ما يثبت ذلك. تقديم بيانات الأسرة كاملة لكل فرد على حدة، إذا كان المعاش عن الأسرة.

وبعد معرفة الأوراق وتجهيزها، يمكنك تقديم طلب معاش عن طريق اتباع الخطوات التالية:-