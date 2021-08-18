رابط تسجيل لقاح كورونا لمن هم خارج السعودية 2021

كيفية تسجيل لقاح كورونا خارج السعودية 2021، من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، وخاصة في الوقت الماضي، حيث أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً، وكذلك الأشخاص القادمين إلى المملكة، أن يقوموا بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، من أجل التحصين ضد الإصابة بالفيروس، ومن الجدير بالذكر أنه لا يكن الدخول إلى المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأخرى، إلا في حالة حصول المسافر بلقاح معتمد ضد فيروس كورونا، ويتم التأكد من ذلك بواسطة الحالة الصحية على تطبيق توكلنا.

تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية 2021

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بدعوة جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين السعوديين، حتى يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني، حيث أكدت على ضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً، حتي يتم الوصول إلى السعودية، وذلك من أجل المساعدة في تسريع الإجراءات وتقليل مدة الانتظار في منافذ الدخول إلى المملكة، ويشمل هذا التسجيل جميع حاملي التأشيرات بأنواعها، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين والمرافقين، ويعد ذلك من أهم الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

رابط تسجيل لقاح كورونا لمن هم خارج السعودية

يتم تسجيل لقاح كورونا لمن هم خارج السعودية من خلال إتباع خطوات بسيطة بشكل إلكتروني، وإليكم في النقاط التالية طريقة تسجيل اللقاح إلكترونياً: