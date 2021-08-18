سداد قيمة تمويل التقاعد من الراجحي على 240 شهر بدون فوائد ومزايا قرض التمويل

يضم بنك الراجحي عدداً من التمويلات المختلفة التي تساعد في مساهمة والمساعدة للتغلب على الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تشهد محركات البحث تزايد حول تمويل التقاعد من قبل بنك الراجحي نظراً للمزايا المتعددة التي يمنحها التمويل، علماً بأن الأشخاص المستفادة من هذا التمويل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

ولكي يقوم المواطن والمقيم السعودي للاستفادة من تمويل التقاعد من بنك الراجحي عليه أن يتوافر به شروط بنك الراجحي التي فرضها، حيث وصل تمويل الراجحي إلى حوالي 500 ألف ريال سعودي، ويتم سداده بدون فوائد على مدار 240 شهراً ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا مزايا تمويل التقاعد وكيفية الحصول عليه بالخطوات.

تمويل بنك الراجحي وشروطه:

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المالية التي يرغب المواطن السعودي في الحصول عليها لتمويل مشروع معين، ومن ضمن الخدمات تمويل عقاري وتمويل سيارات وتمويل تقاعدي وتمويل أسري وتمويل شخصي، ولكل من هذه التمويلات شروطه الخاصة به التي يجب أن تتوافر بها، فقط اشترط للحصول على تمويل التقاعد:

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 – 70 سنة أن يكون راتب التقاعدي للشخص لا يتجاوز 1900 ريال سعودي يستفاد من هذا التمويل المواطنين والأشخاص المقيمين داخل الممكلة العربية السعودية على أرضها أن يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة عند التقديم

مزايا تمويل التقاعد من بنك الراجحي:

شروط تمويل التقاعد أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يعد من التمويلات ذات فترة طويلة أثناء إمكانية السداد حتى تصل إلى 5 سنوات

نذكر إنه يتم تقديم تمويلات تصل إلى 2 مليون ريال سعودي

المبالغ التي يمكن الحصول عليها من التمويلات من الراجحي تساعد العميل في تأسيس عمل تجاري، وبناء منزل أو تمويل سيارات.

خطوات التقديم للحصول على قرض الراجحي: