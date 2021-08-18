ورقة قبول طالب في المدرسة 1443 ورابط تسجيل الطلاب في نظام نور

ورقة قبول طالب في المدرسة 1443 هي وثيقة هامة من ضمن المستندات والأوراق التي يجب علي ولي الأمر تقديمها ليتمكن من تسجيل الطالب الجديد أو في حالة الانتقال من مدرسة إلي مدرسة أخري داخل أراضي المملكة العربية السعودية،ويعد هذا الإجراء من الاجراءات الهامة التي تعمل علي تنظيم قبول الطالب المستجد أو المحول في المدرسة سواء كانت تلك المندرسة مدرسة أهلية أو دولية أو حكومية في المملكة، وهناك بعض الأوراق التي يجب علي الإباء السعوديين توفيرها عند التسجيل في الصف الأول الابتدائي وهي شهادة الميلاد وكرت التطعيم وكرت العائلة، والطلاب الغير سعوديين يجب عليهم تقديم إقامة الطالب وإقامة ولي الأمر ويمكن تقديم جميع الأوراق المطلوبة من خلال التسجيل الالكتروني علي نظام نور للتسجيل بشكل رسمي.

ورقة قبول طالب في المدرسة 1443

قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بالإعلان عن إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني من خلال نظام نور دون الحاجة إلي التوجه إلي المدرسة المراد التسجيل أو التحويل إليها، وتم الإشارة إلي ضرورة وجود حساب خاص لولي الأمر ليتمكن من إتمام إجراءات التسجيل فنظام نور وهي كالتالي:

الدخول إلي الموقع الالكتروني الخاص بنظام نور التعليمي.

كتابة اسم ولي الأمر وكلمة المرور الخاصة به.

إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

يمكنك الضغط علي أيقونة تسجيل الطلاب الجدد.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

يجب كتابة اسم الأب واسم الجد باللغة العربية.

تسجيل الجنسية ورقم جواز السفر.

كتابة بيانات ولي الأمر.

تحديد المدرسة المراد التسجيل بها والإدارة التابعة لها.

ارفاق ورقة قبول طالب وجميع المستندات المطلوبة.

شروط الالتحاق في المدارس في المملكة

بعد أن عرضنا علي حضراتكم بعض المعلومات عن ورقة طالب في المدرسة 1443، فيمكننا من خلال المقال عرض أهم الشروط التي يجب توافرها في الطالب للالتحاق بالمدارس التي توجد داخل أراضي المملكة وهي كالتالي: