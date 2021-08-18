برنامج تمهير يُحدد شروط وضوابط الحصول على دعم 3 آلاف ريال شهرياً

برنامج تمهير يهدف إلى اكتساب الخبرات والمهارات اللازمةوهو برنامج أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للتدريب على رأس العمل، وموجه إلى الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات السعودية والخارجية، وكذلك موجه لخريجي المعاهد والكليات، وحملة الدبلومات الفنية، والمعاهد الصحية والإدارية ويهدف لتدريبهم فى المؤسسات الحكومية والشركات الكبري المتميزة فى القطاع الخاص حتى يكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة فى سوق العمل.

يقوم برنامج تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع مكافأة مالية شهرياً للمتدرب تبلغ قيمتها 3 آلاف ريال سعودي من الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، وكذلك فدع مكافأة مالية قدرها ألفين ريال سعودي شهرياً للمتدربين الحاصلين على الدبلومات الفنية، والصحية، والإدارية، وتتراوح مدة التدريب ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

شروط الحصول على دعم 3 آلاف ريال

وقد حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” شروط الالتحاق ببرنامج التدريب على راس العمل المعروب باسم “برنامج تمهير” وذلك للاستقفادة من الفرص التدريبية المتاحة فى جميع الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج، وهذه الشروط والضوابط هي:-

أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو الحصول على شهادة الدبلوم فى أحدي المجالات الصحية أو الفنية أو الإدارية.

أن لا يكون المتقدم قد قام بالتسجيل فى أى وظيفة خلال الستة أشهر السابقة للتسجيل فى البرنامج.

لابد أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية بأن المتقدم غير مسجل بأى وظيفة خلال أخر 6 أشهر.

المتقدم لابد أن لا يكون ملتحق بأى عمل خلال فترة التسجيل بالبرنامج.

يجب أن يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من برنامج تمهير من قبل.

خطوات التسجيل فى برنامج تمهير