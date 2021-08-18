نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة عبر الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود الأراضي الحجازية بداعي العمل حيث يبحث الكثي منهم عبر المواقع المختلفة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين حيث تعمل هذه الخدمة في كافة المصالح الحكومية والمنشآت التابعة لوزارة العمل السعودية في جميع أنحاء المملكة حيث توفر وزارة العمل السعودية خدمة استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة بطريقة إلكترونية علي صفحات الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلي مقرات مكاتب العمل وتضيع الوقت في ذلك.

مدة صلاحية رخصة العمل

تسعي الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين علي أراضيها وتوفير لهم كافة الخدمات بشكل إلكتروني ببضع ضغطت بسيطة وميسرة لذا تقدم لهم وزارة العمل السعودية خدمة صلاحية رقم سداد رخصة العمل وهي من اهم الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون ضمن أوراق التقدم للوظيفة المقبل عليها الموظف أو العامل وسوف نشرح لحضراتكم في هذا المقال كيفية إصدار رخصة العمل وطريقة تجديدها في حاله الانتهاء.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين

سوف نشرح لحضراتكم اليوم كيفية الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل بعد السداد ببعض خطوات بسيطة وغير معقدة عبر رابط الموقع الرسمي وزارة العمل السعودية وجاءت الخطوات كالتالي :

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. نذهب إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. ثم نختار منها المزيد من الخدمات. سوف تظهر لنا صفحة بها جميع خدمات وزارة العمل نختار منها خدمات العمل للأفراد. ثم نضغط علي زر بدء خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل السعودية.

وسوف تظهر لنا صفحة أخري يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الإقامة ورقم السداد الخاص بك ثم نقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي زر بحث.

صلاحية رخصة العمل بعد السداد

نضع بين أيديكم الآن رابط الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم السداد أو رقم الإقامة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة العمل السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق لموقع الوزارة نقوم باتباع الخطوات السابق شرحها في هذا المقال وكتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وسليمة حتي تتمكنوا من الاستفادة من الخدمة المقدمة إليكم من قبل مكتب العمل السعودي.