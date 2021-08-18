نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عاشوراء لهذا العام 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى عاشوراء لهذا العام 2021 في السعودية ؛ حيث إن جميع المواطنين كانوا ينتظرون المملكة العربية السُّعُودية لكي تقوم بالإعلان عن الموعد المحدد ليوم عاشوراء ويتساءلون عن الموعد للعام الجديد 1443 والعام الميلادي الجاري 2021م؛ وقد قامت المحكمة العليا في السُّعُودية بإعلان الموعد المنتظر منذ أيام؛ وهذا ما سوف ننقله اليوم ونقوم بتوضيحة بشكل مُفصّل عن طريق السطور التالية علي موقع ثقفني فتابعونا فيما يلي لمعرفة كافة هذه المعلومات.

متى عاشوراء لهذا العام 2021 في السعودية

حدث اختلاف كبير بين الدول العربية عن الموعد الذي يبدأ فيه شهر محرم ومن أهم الدول الذي حدث بينها وبين المملكة العربية السعودية اختلاف في التاريخ هي جمهورية مصر العربية؛ ولكن خرجت المملكة العربية السعودية بتاريخ تم الاعلان عنه ليوم عاشوراء من قِبل المحكمة العليا المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث أن جاء تاريخ يوم عاشوراء موافقاً للحادي عشر من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443 (11/1/1443) ؛ وجاء تاريخ يوم عاشوراء بالنسبة للتاريخ الميلادي موافقاً ليوم التاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2021م (1/8/2021م).

فضل صيام يوم عاشوراء

حسب ما جاءت به السنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن صيام في تلك الأيام المباركة يكون يومين متتاليين وهما يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده؛ وبذلك سوف تكون أيام الصيام أما يومي “الأربعاء والخميس” أو يومي “الخميس والجمعة”؛ ويذكر أن الصيام في هذه الأيام وخاصة يوم عاشوراء يكون له فضل صيام وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى؛ وكما جاء في حديث عن رسول (الله صلى الله عليه وسلم) أنه قال: “صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله”، لذلك يعتبر يوم عاشوراء من أكثر الأيام أهمية في الشهر الهجري محرم.

وعلي الرغم من أن صيام هذا اليوم ليس فرضاً علي المسلمين وأنه سنة من رسولنا الكريم فقط عليهم؛ إلا أن المسلمين في جميع دول العالم يحبون صيام هذا اليوم بشكل كبير أملاً منهم أن يقبله الله سبحانه وتعالى وأن يعطيهم الأجر والثواب المخصص لهذا اليوم؛ وحبهم أيضاً في التقرب إلي الله وطاعته وفعل كل عمل يقربهم إلي الله بكل الطرق الممكنة، كما انهم يقومون بتكثيف الدعوات بكل ما يتمنون حدوثه في الدنيا والآخرة ويطلبون كل ما يريدون من الله سبحانه وتعالي في تلك الأيام المباركة؛ حيث يجب أن يقومون باستغلالها أفضل استغلال عند الله عز وجل.

وبذلك نكون قد قمنا بالانتهاء من تقديم الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بيوم عاشوراء من الموعد المحدد له في كلاً من عام 1443 هجرياً وعام 2021 ميلادياً وفقاً لما قامت المملكة العربية السُّعُودية بإعلانه للمواطنين؛ لكي يتعرف المسلمين بشكل اكبر وسريع عليه لكي يقومون بالاستعداد لصيام هذه الأيام، وأيضاً قنا بعرض فضل صيام يوم عاشوراء بشكل مفصل.