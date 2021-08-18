نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة إلكترونياً وطريقة التقدم على الأنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الأجتماعي أحدى الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي هدفت من خلالها مساعدة المواطنين فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، فالمساعدة المقطوعة تقدم مرة واحدة فقط خلال العام ويتم الإعلان عن موعدها مسبقاً وذلك يكون على حسب الوضع الأقتصادي للمملكة، وسوف نوضح لكم الأن طريقة الأستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي والمبالغ المالية المقدمة لكل مستفيد منها.

شروط التقدم على الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون راتبه لا يزيد عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برنامج أخر تقدمه وزارة العمل.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

هؤلاء الأحق بالضمان الاجتماعي فى السعودية 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي سيقدم لها مقطوعة الضمان الاجتماعي وهم:

أسر السجناء. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. الأسر التي تقع تحت خط الفقر ويقل دخلها عن 2000 ريال شهرياً. المرأة المطلقة. السيدة الأرملة. المرأة التي تعيل أسرتها وفقدت زوجها. أم الأيتام.

والجدير بالذكر ايضاً أن مبالغ المساعدة النقطوعة يتم تحددها على حسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري لها والأحتياجات الأساسية ومتطلبات الأسرة اليومية، فمبالغ المساعدة المقطوعة تبدأ من 3000 ريال سعودي، حتى 15 ألف ريال.

التسجيل للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 2021

سنوضح لكم طريقة التسجيل على موقع الموارد البشرية الرسمي للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي المقدمة من الوزارة للمواطنين الأكثر أحقيه، فأتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية من على الأنترنت.

اختيار الخدمات العامة والضغط عليها.

الضغط على تسجيل مستفيد جديد.

ملئ نموذج التسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على تسجيل الطلب.

وسوف تصلك رسالة بتأكيد التسجيل، وبعد دراسة الطلب من الجهة المختصة سوف يتم الرد بالقبول عليه أو الرفض.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالضمان الاجتماعي وموعد صرف المساعدة المقطوعة الغير محدد حتى الأن، بالاضافة إلى المستفيدين منها وشروط الحصول علي الضمان الاجتماعي، وطريقة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.