نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج تمهير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عبر taqat.sa بمكافأة 3000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج تمهير، من الروابط الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن فتح باب التسجيل، لخريجي وخريجات الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى للحصول على دورة تدريبية بمكافأة شهرية تقدر ب 3000 ريال سعودي، وكذالك يمكن للحاصلين على شهادة الدبلوم “الفني، الصحي” الإداري”، التسجيل على البرنامج للالتحاق بالدورات التدريبية التي يقدمها للالتحاق بالعمل وذلك بمكافأة شهرية 2000 ريال، وسوف نوضح لكم متابعي موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” الرابط المخصص للتسجيل على البرنامج وكذالك الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل.

رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات

الدخول على الموقع الإلكتروني “taqat.sa“.

اختيار جميع البرامج الموجودة في القائمة.

تسجيل بيانات المتقدم.

التعريف ببرنامج تمهير

يعتبر برنامج تمهير أحد البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، للباحثين والراغبين في الالتحاق بالعمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُتيح الصندوق التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال طاقات البوابة الرسمية الوطنية للعمل، فنجد برنامج تمهير يسمح بالتدريب على رأس العمل بشكل خاص للعمل على تطوير مهارات الخرجين والخريجات بالنسبة للجامعات والكليات والمعاهد السعودية والأجنبية، سواء من حديثي التخرج أو سبق لهم العمل، ليتم تدريبهم وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل واكتساب الخبرات اللازمة للالتحاق بالمؤسسات الحكومية وكبري الشركات الخاصة.

شروط التسجيل في برنامج تمهير

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلي وكذالك الحاصلين على درجة الدبلوم “الصحي، الإداري، الفني”.

أن لا تقل مدة الدراسة في الدبلوم الصحي أو الفني أو الإداري الحاصل عليه المتقدم عن سنه “فصلين دراسيين”، ويكون حاصل عليه من المعاهد أو الكليات الفنية المعتمدة.

ألا يكون المتقدم موجود على رأس العمل سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

عدم تسجيل المتقدم في نظام التأمينات الاجتماعية أووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال أل 6 أشهر التي تسبق التقديم.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

يعتبر صندوق تنمية الموارد البشرية من أهم الجهات والمؤسسات السعودية.

التي تهدف لتدريب وتنمية مهارات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل.

في ظل توطين الوظائف ورفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات ضمن رؤية 2030.

التي تتبناها المملكة العربية السعودية لرفع مستوي المعيشة والتطوير الشامل.