استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم وبرقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة ورقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن تأشيرة الخروج والعودة تُعطى للمقيمين في المملكة الحق في دخولها والخروج منها بشكل قانوني لمدة محددة مسبقاً حتى لا يتم فرض عقوبات، ويقدم الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عدة خدمات إلكترونية هامة على رأسها خدمة الإستعلام عن التأشيرة التي نحن بصدد الحديث عنها خلال هذا المقال، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بإستخدام رقم الإقامة أو رقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

لا يخفى على أحد مدى التطور التقني الذي تشهده وزارة الداخلية السعودية في الآونة الأخيرة، فقد اعتمدت الوزارة على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني، ونوضح لكم الآن الخطوات اللازمة للإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة كالتالي:

أولاً كل ما عليك هو الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً ستظهر أمامك صفحة رئيسية قم بإختيار أبشر أفراد.

ثالثاً يتوجب عليك الآن تسجيل دخولك فقط اكتب اسمك ورقم الهوية وكلمة المرور.

رابعاً اضغط على تسجيل.

خامساً قم بإختيار قائمة الإستعلامات الإلكترونية واختر منها خيار الجوازات.

سادساً الآن قم بإختيار خدمة الإستعلام عن تأشيرة.

سابعاً ادخل كافة البيانات المطلوبة.

ثامناً ستظهر لك الآن كل المعلومات والبيانات عن التأشيرة للخروج والعودة الخاصة بك.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية

يُمكنك أيضاً الإستعلام عن تأشيرتك بإستخدام رقم الهوية الخاص بك عبر موقع أبشر فقط اتبع الخطوات التالية: