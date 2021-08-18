رابط وخطوات تقديم إعانة البحث عن عمل 1443 وشروط صرف الإعانة

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل هو أكثر ما يتم عنه داخل المملكة العربية السعودية بعد أن أعلن صندوق الموارد البشرية بالسعودية عن صرف دفعة العام الجديد ١٤٤٣ هجرياً، ويقوم موقعنا بتوضيح شروط صرف إعانة البحث عن عمل ورابط التسجيل بالإعانة خلال السطور القليلة القادمة فقط تابع حتى النهاية، إعانة البحث عن عمل هو برنامج أطلقته المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين العاطلين عن العمل إلى حين الالتحاق بوظيفة أو عمل، وتكون مدة الإعانة ١٥ شهر، بحيث يتم صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال كل شهر لمدة اربع شهور، ثم تتناقص بالتدريج فيتم صرف ١٥٠٠ ريال شهرياً في الأربع شهور الثانية ثم صرف قيمة ألف ريال شهرياً في الأربع شهور الذي تليها إلى أن يتم صرف ٧٥٠ ريال شهرياً لمدة ٣ شهور متتالية وبهذا يكون اكتمل عدد شهور الإعانة.

شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل كامل داخل المملكة ولا يجوز أن يبتعد عنها لمدة تزيد عن ثلاث شهور.

يجب أن يكون عمر المتقدم تجاوز العشرين عام ولا يزيد عن الستين عام.

لا بد أن يكون المتقدم قادر على العمل ومجد في البحث عنه.

لا يصح أن يكون المتقدم على طلب الإعانة طالب في أي من مراحل التعليم.

لا يتم قبول من يحصل على معاش تقاعد من الدولة.

يجب أن يكون المتقدم على إعانة البحث عن عمل غير مستفيد من الإعانة سابقاً.

لا يصح أن يكون المتقدم عامل بإحدى وظائف القطاع العام أو الخاص.

رابط تقديم إعانة البحث عن عمل

تستطيع الآن عند توافر الشروط السابق ذكرها التسجيل في إعانة البحث بالخطوات التالية:

أولا على المواطن تسجيل الدخول إلى موقع صدوق تنمية الموارد البشرية.

ثم يتم تقديم طلب إعانة.

يقوم مقدم الطلب بتسجيل كافة بياناته التي تتطلب منه.

ثم يتم مراجعة الطلب بشكل إلكتروني.

وفي نهاية هذا الموضوع نكون قد وضحنا لحضراتكم رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل وشروط الصرف بالتفصيل.