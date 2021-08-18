رابط وظائف البرنامج التدريبي للتقديم على 300 وظيفة بمحافظة جدة في قطاع النقل واللوجستيات تابع

رابط وظائف البرنامج التدريبي، أعلن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة عن ملتقى التوظيف 2 والذي يوفر 300 وظيفة للشباب السعودي في قطاع النقل واللوجستيات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية، في أطار توفير فرص العمل للشباب الجاد في العمل، وأعلن البرنامج عن ضوابط التقديم وألية التقديم على الوظائف وكافة التفاصيل ورابط التقديم، ودعت الشباب الذي تتوافر به مؤهلات الوظائف إلي سرعة التسجيل عبر موقع البرنامج الإلكتروني على الإنترنت، وفق الخطوات التالية للتقديم.

رابط وظائف البرنامج التدريبي بجدة

الدخول على رابط البرنامج التدريبي بمحافظة جدة jeddahtawteen.org.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال”.

تحديد هل أنت محصن ضد كورونا أم لا وفي حالة أن كنت محصن جرعة واحدة أم جرعتين.

تحديد الوظيفة الراغب في التقديم إليها ” سائق شاحنة، سائق حافلة”.

الضغط على تأكيد الطلب ثم طباعته والاحتفاظ به لتقديمه عند القبول ومراجعة البيانات.

مسميات الوظائف المتاحة في البرنامج التدريبي بجدة

وظيفة سائق شاحنة. وظيفة سائق شاحنة.

الشروط العامة للتقديم في الوظائف

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.

الجدية في التدريب والعمل والالتزام بالحضور في التدريب.

مواعيد التسجيل على الوظائف

أعلن البرنامج عبر موقع محافظة جدة على تويتر أن مواعيد التقديم في البرنامج التدريبي، يبدأ من يوم الأربعاء 2021/08/18 ويستمر لمدة يومين فقط ينتهي يوم الخميس 19 أغسطس 2021، ويبدأ التقديم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر جامعة جدة بحي الفيصل.

تعليمات هامة عند الحضور للتقديم يجب أتباعها

الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية لتجنب الإصابة بكورونا من لبس الكمامات والحرص على التباعد. أحضار الهوية الوطنية للمتقدم ويجب أن تكون سارية المفعول. أحضار السيرة الذاتية والخبرات السابقة بالوظيفة المتقدم عليها إن وجد. الحضور للمسجلين على الموقع الإلكتروني فقط وعدم أصطحاب أي مرافقين.

البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة

البرنامج يهدف إلي توفير البيئة المناسبة لأبناء محافظة جدة للتدريب والتأهيل لشغل الوظائف المتوفرة بالمحافظة، من خلال التعاون مع العديد من الجهات الأخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، توفر جامعة جدة المواد والمستلزمات التدريبية وقاعات تدريبية متنقلة في الأسواق التدريبية.