الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1443

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة ، كثر البحث كثيراً خلال الفترة الحالية حول الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثيرين من المقيمين في المملكة الاستعلام عن كافة تفاصيل تأشيرات الخروج والعودة، حيث يستطيع المقيمين بالمملكة الاستفسار عنها إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فهي منصة مجانية تقدم العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وكذلك يمكنك الاستفسار من خلال منصة مقيم علم الإلكترونية، ويرصد موقع ثقفني الإخباري تفاصل الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم في المملكة العربية السعودية فتابعونا عبر السطور التالية.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1443

منصة أبشر الإلكترونية توفر للمقيمين خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، ولكن يشترط أن يكون لدي الوافد حساب شخصي على منصة أبشر، وإذا لم يكن لك حساب؛ فيمكنك إنشاء حساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول بواسطة كتابة “اسم المستخدم، والكلمة المرورية”

يجب تأكيد الدخول بواسطة كتابة رمز التحقق المرسل عبر الهاتف.

من القائمة الحالية خدماتي، قم بالنقر على الاستعلام، ثم النقر على الجوازات.

قم بالنقر على تأشيرة خروج وعودة.

أدخل رقم إقامتك ثم أضف رقم هوية الكفيل أو رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.

انقر فوق عرض وستظهر لك معلومات التأشيرة بما في ذلك رقمها وتاريخ الصلاحية والنوع النهائي.

وتسمح تأشيرة الخروج والعودة للمقيم بالذهاب إلى المملكة والعودة إليها بعد الإصدار دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة الجوازات أو سفارة المملكة في بلد المقيم ، وتتراوح صلاحية هذه التأشيرة من 90 إلى 120 يومًا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر Muqeem

يمكنك الاستعلام عن إصدار تأشيرة خروج وعودة لمقيم من خلال الخطوات الآتية: