الصحة خدمة تطعيم لقاح كورونا بالمنازل بالمملكة العربية السعودية 1443

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عمر شويل - جدة الصحة خدمة تطعيم لقاح كورونا بالمنازل ، في المملكة العربية السعودية، وفق الشروط التي أعلنتها، وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء 18 من شهر أغسطس 2021م، الموافق 10 من شهر محرم 1443هـ، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني للوزارة عبر تويتر، حيث صرحت بجمل بسيطة ذات معنى كبير، عن كبار السن فوق 70 عام، أن الأبواب مفتوحة، والأيادي ممدودة إليهم، وبإمكانهم الحجز للتطعيم باللقاح، ضد فيروس كورونا، بمنازلهم دون تحمل لعناء التحرك لمراكز اللقاح المعتمدة بالمملكة، وأن باب التسجيل مفتوح لهم، والخط الساخن الخاص بذلك، وفق خطوات وشروط تفعيل الخدمة، المنصوص عليها من قبل الوزارة، وتعد تلك الخدمة من أبرز الخدمات، التي قدمتها الصحة السعودية، للمواطن السعودي من كبار السن.

الصحة خدمة تطعيم لقاح كورونا بالمنازل

إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة الصحة السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعمل دائمًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطن السعودي، منذ بدء انتشار جائحة كورونا، وبدء تصاعد حالات كورونا بالمملكة، بل وتعمل على قدم وساق لتحديث خدماتها، بصورة متطورة وعالمية، من حيث وصول خدماتها للمواطن على أرض الواقع، بشكل سريع وفعال، وقد اتضح ذلك جليًا منذ تدشين تطبيق توكلنا، كذلك الحرص على الإلزام بالتباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة، وما تلاه من قرارات خاصة بالتحصين الإلزامي، ولم ينسى المسؤولين أيضًا كبار السن، بل تم تطوير خدمات تلقي اللقاح، لتناسب طبيعة كبار السن، للحصول على التلقيح دون تحميلهم أي مشقة، وهي خدمة تلقي التحصين في المنازل، بل وبالأولوية لهم دون انتظار دور.

شروط خدمة الحصول على التطعيم بالمنزل 1443هـ

ووفق ما جاء في نص التغريدة على حساب تويتر، للمتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية، عن كبار السن قال

” أبوابهم لنا مفتوحة.. ويداهم لنا ممدودة.. احجز لكبير السن من الفئة العمرية 70 سنة وأكثر.. موعد لأحذ لقاح كورونا في المنزل”

وبناء على تلك التغريدة، فإن شروط تلقي خدمة اللقاح بالمنزل، هي كالتالي:

أولًا يجب أن يكون المسن المراد تطعيمه، 70 عام فما فوق.

كذلك يجب الاتصال بأرقام الوزارة المدونة، أو الحجز عبر الموقع الإلكتروني، لأخذ موعد تلقي اللقاح.

في النهاية نوضح أن حجز موعد لا يعني طابور من الانتظار، بل بالعكس فالأولوية لكبار السن، حتى في خدمة التلقيح منزليًا.

رابط الحجز لتلقي خدمة تطعيم كبار السن بالمنزل بالسعودية 1443هـ

في الختام لراغبي الحجز لذويهم، من كبار السن لتلقي لقاح كورونا بالمنزل، بإمكانه اتباع الخطوات التالية: