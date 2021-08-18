150,000 ريال الآن منتج نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط عبر البنك

منتج نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد هو أحد أهم المزايا التمويلية التي يقدمها التمويل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويمتاز بأنه تمويل متوافق مع الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حيث يقدم بدون هامش ربح لجميع العملاء سواء كان من العاطلين عن العمل أو موظف سعودي في القطاع الحكومي أو الخاص وقد خصص لهم من أجل مساعدتهم على توفير فرص عمل لهم ورفع مستوى المعيشة ويقدم برنامج منتج نفاذ تمويل العمل الحر التدريب والتطوير للمواطن السعودي المخصص له ذلك التمويل في المملكة العربية السعودية ويتم الحصول عليه عبر التقديم الإلكتروني للحصول على عرض تمويل بالتقسيط بدون فوائد بالشروط المطلوبة حتى مبلغ 150 ألف ريال سعودي في حالة رغبة العميل في الحصول على تمويل عيني ولكن بشروط وضوابط محددة لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل عيني من تمويل العمل الحر

هناك شروط هامة لابد من توفيرها والإلتزام بها قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المناسب للعميل سواء كان العميل المتقدم من العاطلين أو الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي أو الخاص لذلك سوف نوضح للجميع كافة الضوابط والشروط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يطلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر أن يكون الموظفين المتقدمين لطلب التمويل سعودي الجنسية ولا يمتلكون دخل شهري ثابت يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

يطلب منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية توفير وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

العمر المتاح عند التقديم على تمويل العمل الحر من واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك بموافقة بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

مميزات الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية.