أحدث عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس وتخفيضات لا مثيل لها

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عمر شويل - جدة أحدث عروض العثيم، طرحت أسواق العثيم، عرضاً جديداً بمناسبة الاستعداد للعودة إلى المدارس في المملكة، والذي سوف يبدأ ، خلال أيام قليلة وفقاً للتقويم الدراسي 1443، والذي سوف يشهداً تغييراً في كل شيء. حيث أنه ولأول مرة سوف يكون العام الدراسي في السعودية وفقاً لقرار وزارة التعليم في المملكة مكون من ثلاثة فصول دراسية، بينهما فترات أجازه، كذلك فقد أعلنت وزارة التعليم عن الخطط الدراسية لكافة المراحل التعليمية واستعدادها التي تجريها لاستقبال أبناؤنا الطلبة والطالبات في المدارس، بعد عامين من الانقطاع عن المدرسة بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

أحدث عروض العثيم بمناسبة مهرجات العودة للمدارس

واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 1443. أعلنت أسواق عبد الله العثيم عن أحدث عروضها الترويجية تحت أسم العودة إلى المدارس، حيث تهدف من ذلك العرض إلى توفير كافة احتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وإيمان من الشركة بضرورة وقوفها بجانب أبناء الوطن في توفير احتياجات من السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة ويمكن التعرف على السلع المطروحة في العرض من خلال مجلة عروض أسواق العثيم التالية:-

وعرض العودة إلى المدارس من أسواق العثيم محدد له أخر موعد يوم 24 أغسطس الجاري، أو حتى نفاذ الكمية والعرض متوافر من يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021.

وتنفيذا لتوجيهات الحكومة السعودية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقوم الأسواق الكبرى داخل المملكة بتقديم عروضها الترويجية للمواطنين والمقيمين بأسعار مخفضة وذلك لمساعدة كافية أطياف المجتمع السعودي في تلبية احتياجاته من مختلف السلع سواء سلع غذائية أو سلع اقتصادية وبأسعار مخفضة للغاية.

حيث عادة ما تقوم تلك الأسواق بطرح عروضها الترويجية، قبل حلول المناسبة التي يتم الاحتفال بها، فقبل حلول العام الدراسي، يتم طرح كافة السلع التي تحتاجها الاسر لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي، ويحدث مثل هذا الأمر أيضاً مع استقبال اليوم الوطني السعودي، حيث تقوم الشركات والمؤسسات والأسواق الكبرى بتقديم عروض وتخفيضات ابتهاجاً بالاحتفال بذلك اليوم، وأيضاً قبل استقبال عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك.