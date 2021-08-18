الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية 1443| طلبات المواطنين بصندوق التنمية العقاري

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية 1443، حيث يعتبر صندوق التنمية العقارية هو أحد المؤسسات التي تتبع لوزارة الإسكان، فهي الجهة المعنية عن منح جميع أنواع القروض السكنية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال صندوق التنمية يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من خلال البرامج المُخصصة للدعم السكني، ويوفر صندوق التنمية العقارية العديد من الخدمات السكنية التي تخص المواطنين السعوديين فقط، ويتم توفير كافة خدمات المواطنين بشكل إلكتروني سريع منعاً لتكدس الازدحام علي منافذ العمل التابعة للوزارة وتوفير وقت وجهد المواطنين، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لجميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة خطوات الاستعلام صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية إلكترونيًا

صندوق التنمية العقاري يسعى دائماً إلى توفير السكن الملائم لجميع طلبات المواطنين التي يتم تقديمها الي الصندوق، والتي تخص المواطنين الذين لهم حق التقديم وتتوافر بهم شروط أهلية الحصول علي السكن والتي يتم تحديدها من جانب الوزارة، علي أن يتم الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلكترونياً علي موقع الاستعلام التالي صندوق التنمية العقارية.

يجب الدخول علي صفحة الاستعلام بقسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

الضغط علي خدمات صندوق التنمية العقاري ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

ثم اختيار تبويب “استعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية”.

تسجيل جميع المعلومات المطلوبة, والتي من بينها رقم السجل المدني.

ثم الضغط علي عرض التفاصيل لتظهر تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه سواء كان الرد بالقبول أو الرفض.

رقم الاتصال بصندوق التنمية العقاري

صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية قد خصص له رقم اتصال موحد من أجل التواصل مع المستفيدين والعمل علي استقبال جميع الاستفسارات والاقتراحات الشخصية من جانب المواطنين السعوديين اللذين لديهم أفضلية التقديم علي طلبات قد تم تقديمها الي الصندوق، علي أن يتم الاتصال من خلال الرقم الثابت والموحد لكافة خدمات صندوق التنمية العقارية من خلال الرقم التالي (199088).