منصة تمام للتمويل الشخصي شروط وآلية الطلب

منصة تمام للتمويل تعد من أهم المنصات التي تعمل على تقديم التمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، ويقوم العديد من المواطنين والمقيمين بالبحث عن شروط تمويل تمام وكذلك البحث عن رقم شركة تمام للتمويل وذلك رغبة منهم في سد احتياجاتهم الشخصية الطارئة من خلال التمويل المتاح عبر منصة تمام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منصة تمام للتمويل.

منصة تمام للتمويل

تعد منصة تمام للتمويل من أكبر الشركات التي تعمل على راحة العملاء من خلال تقديم تمويلات بصورة ميسرة ودون أي تعقيدات، ذلك بالإضافة إلى توفير أنظمة سداد سهلة وتناسب جميع المستخدمين.

شروط الحصول على تمويل تمام

هناك بعض الشروط التي قامت منصة تمام بفرضها على الراغبين في الحصول على التمويل وذلك للتأكد من قدرة المتقدم على سداد قيمة التمويل وتتلخص هذه الشروط في:

أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل من القادرين على سداده قيمة القسط وذلك عن طريق إثبات للدخل الشهري للعميل.

أن يكون العاملين قام بالحصول على تطبيق تمام والتسجيل فيه بكل دقة.

أن يقوم العميل أثناء التسجيل عبر التطبيق الخاص بالمنصة بالموافقة على كافة الشروط التي تنص عليها المنصة بعد قراءتها بعناية.

لا يتم منح العميل أي تمويل في حالة كان من الحاصلين على تمويل فعليًا من المنصة ولم تنتهي فترة السداد الخاصة به أو سداد كافة المستحقات في وقت مبكر.

يتم تطبيق بعض الرسوم من قبل المنصة على العميل سدادها بالكامل.

تقوم المنصة بالسماح للحصول على القرض أو عدمه بناء على ما يقوم العميل بتقديمه من إثبات للدخل وكذلك قيمة هذا الدخل من المحددات الأساسية لحصوله على التمويل من عدمه.

تمام للتمويل الشخصي

يتم السماح من قبل المنصة بالحصول على التمويل الشخصي من خلال الإجراءات التالية: