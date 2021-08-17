نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقف منح أو تجديد رخصة القيادة لأي وافد إلا بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رخص القيادة للوافدين في المملكة العربية السعودية سوف يتم فيه بعض التحديثات التي يتم دراستها الآن وطرح مناقشتها على مجلس الشورى السعودي، وذلك بناء على تنفيذ خطة الإصلاح التي تنتهجها المملكة العربية السعودية مؤخرا وهيكلة وتقويم جميع الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين والوافدين في المملكة.

وذلك وفق رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة منذ أن أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان من بين القرارات التاريخية التي أصدرتها المملكة عام 2018 هو قرار قيادة وإصدار رخصة القيادة للسيدات في المملكة، حيث أن هذا القرار تداولته الكثير من وسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء على أنه نقلة نوعية نحو التقدم في المملكة.

وعلى نفس منوال تقييم الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للوافدين وتيسير كافة الخدمات التي تقدم للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة في المملكة في اجعل كافة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم إلكترونية في المقام الأول والاستغناء عن الأمور الروتينية، ومن هنا ناقش مجلس الشورى السعودي مؤخرا ملف قيادة السيارة في المملكة واستخراج رخص القيادة للوافدين والمقيمين الأجانب في السعودية.

حيث أن نشرت عدة صحف سعودية نقلا عن عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، والذي قدم لمجلس الشورى في وقتٍ سابق توصية بمنع الوافدين من قيادة السيارة، إلا بشروط محددة وهي التي سوف نطرحها عليكم الآن في السطور التالية.

دفع وتسديد كافة الرسوم.

تسديد رسوم المرافقين .

. تسديد رسوم المرور .

. براءة ذمة من المؤسسات الحكومية.

براءة ذمة وخلو من الأمراض من وزارة الصحة.

بث أن هذا القرار تداولته الكثير من وسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء على أنه نقلة نوعية نحو التقدم في المملكة. وعلى نفس منوال تقييم الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للوافدين ناقش مجلس الشورى السعودي مؤخرا ملف قيادة السيارة في المملكة واستخراج رخص القيادة للوافدين والمقيمين الأجانب في السعودية. ونشرت عدة صحف سعودية نقلا عن عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، والذي قدم لمجلس الشورى في وقتٍ سابق توصية بمنع الوافدين من قيادة السيارة.

شروط تجديد الرخصة السعودية للأجانب

يشترط ملأ النموذج التابع لتجديد الرخصة. ضرورة القيام بعمل فحص طبي لتجديد الرخصة. يجب أن تكون رخصة القيادة منتهية الصلاحية وتكون بحوزتك. التقدم بهوية المقيم والإقامة. يشترط سداد جميع المخالفات المرورية السابقة . سداد الرسوم المقررة. صورتين صغيرتين حيث يشترط أن تكون الخلفية بيضاء.

وكان هناك مقترحات وتوصيات أخرى يريدون مناقشتها في مجلس الشورى لاعتمادها وتنفيذها، حيث تضمنت التوصية عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي، إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات وهذا وفق ما تم نشره على صحيفة كوكب، وردت إدارة المرور على هذه المقترحات أنها ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم دراسته بعمق.

كما أضاف عضو مجلس الشورى السعودي أنه بلغت نسبة المخالفات والحوادث من الوافدين إلي 100 ألف مخالفة شبه يومية، وسيتم الإعلان عن تطبيق القرار في الأيام المقبلة.

شروط الحصول على رخصة القيادة التي تعمل بها المملكة الآن كما يلي:

أن يكون قد تجاوز عمره الحادي والعشرين، وأن يكون أقام على الأقل سنة في أراضي المملكة.

أن يكون الوافد المقدم للحصول على رخصة قيادة قام بدفع الرسوم المستحقة والتي يبلغ مقدارها 300 دولار، تشمل خدمات تعليم القيادة والطوابع والامتحان.

أن يقوم الوافد بعد اجتياز الاختبار قبل أستخراج الرخصة بدفع مبلغ 27.5 دولار.

في حالة أستخراج الرخصة لأول مرة وعند التجديد يدفع الفرد 5.5 دولار .

متطلبات تجديد رخصة القيادة

– توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية.

– سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.

– سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

– أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوم.

– أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

رسوم حصص التدريب:

1- تحديد رسوم الحصص بالفئات التالية:رسوم التحاق بدورة خصوصي منتظم 435 ريال رسم التحاق بدورة خصوصي منتسب 100 ريال تأمين على الرخصة بمبلغ 350 ريال رسوم امتحان المستوى 100 ريال.

2- رسوم الرخصة لمدة عشرة سنوات 400 ريال لمدة خمسة سنوات 200 ريال لمدة سنتين 85 ريال إعادة الامتحان بعد الرسوب 10 ريال*هذه الأسعار تقريبية قابلة للتغيير.

استخراج رخص القيادة للسعوديات و المقيمات

بالتعاون مع جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن استخراج رخص قيادة للسعوديات و تمرير المعاملات التي لم يتم الرد عليها من قبل المدرسة و أصدار اقرب موعد للاختبار، أصدار الرخص للمقيمات التي لم يكن قادرات على استبدال الرخصة، بالتعاون مع جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن في الرياض و تقريبا كل مناطق المملكة.

المرور: 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية للسعوديات والمقيمات

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تجهيز 21 موقعاً لتقديم خدمة استبدال رخص القيادة الأجنبية المعتمدة بالمملكة والتي حصل عليها النساء سواء سعوديات أو مقيمات برخص قيادة سعودية.

وترتكز هذه المواقع في: الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة – حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر – جازان – نجران – الباحة – القريات – سكاكا”.

ويسعى مجلس الشورى السعودي إلى سن قوانين جديدة تعطي لكل ذي حق حقه سواء مواطن سعودي الجنسية أو وافد مقيم في المملكة، هذا فضلا عن الرؤية التي وضعتها الحكومة السعودية وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير كافة مرافق وقطاعات المملكة وهي رؤية 2030.

وكانت هذه الشروط الجديدة إذا تم تنفيذها بالفعل والعمل بها سوف تكون بمثابة مفاجئة غير سارة للكثير من الوافدين والمقيمين في المملكة لأن أغلبهم لا يملك الوقت الكافي بعد أن ينتهي موعد الدوام الخاص به لا يكون هناك وقت للذهاب إلى أي مقر حكومي أو أنجاز هذه الأمور.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

بدل فاقد رخصة قيادة بالسعودية حددت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجموعة من المستندات الواجب توافرها عند استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، وتتمثل تلك المستندات فيما يلي: