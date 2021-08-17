نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد الزيارة العائلية النموذج الجديد بعد لتطوير 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد الزيارة العائلية النموذج الجديد هو من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المقيمين داخل المملكة، حيث أن اغلب الوافدين المقيمين في السعودية يسعون لاستقدام عائلاتهم إلى البلد التي يقيمون فيها من أجل قضاء بعض الوقت مع ذويهم خلال فترة إقامتهم في المملكة، ولكن هذا الاستقدام يتم وفق شروط ومدة محددة توضحها وزارة الخارجية في المملكة، والكثير من المقيمين يبحثون عن طريقة تجديد الزيارة العائلية بعد انتهاء مدتها ويلجئ الجميع إلى البحث عن النموذج الجديد للزيارة العائلية بعد تطوير القانون السعودي في الفترة الأخيرة، وخلال السطور التالية سوف نعرض لكم كافة الأمور المتعلقة بالزيارة العائلية.

تمديد الزيارة العائلية النموذج الجديد

ويطرح الكثير من المقيمين في المملكة هام ألا وهو، بعد انتهاء مدة الزيارة العائلية يرغب الكثير في تجديدها مرة أخرى، حيث يتم السماح بإحضار الأقارب من الدرجة الأولى فقط، ومن هذا المنطلق أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة أنه من المسموح للمقيم الذي يحمل إقامة عمل سارية الصلاحية أن يجدد الزيارة العائلية بعد انتهاء مدتها ولكن هذا التجديد يأتي وفقًا لعدة شروط وهي إتمام إجراءات التمديد قبل أن تنتهي مدة تأشيرة الزيارة الأصلية بأسبوع على الأفل وإذا انتهت قبل التجديد فيجب ألا تزيد فترة الانتهاء عن 3 أيام.

كما أوضحت المديرية العامة للجوزات أن مدة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية لا يجب أن تزيد عن 180 يوما، هذا فضلًا عن سداد سوم تمديد التأشيرة، وأيضا لابد من التحقق من صلاحية جواز سفر صاحب التأشيرة، ومن الشروط أيضًا تواجد صاحب التأشيرة داخل أراضي المملكة وأن يكون مسددًا لكافة المخالفات المرورية إن وُجدت.

تمديد الزيارة العائلية المتعددة

إذا كانت تأشيرة الزيارة العائلية متعددة، فبعد انتهاء الثلاثة أشهر المحددة يجب أن يغادر الزائر المملكة ثم يعود إليها مرة أخرى للحصول على فترة زيارة جديدة.

ولكن سمحت مديرية الجوازات بإمكانية تمديد الزيارة العائلية دون الخروج من المملكة وفقًا لعدة شروط.

وهي تمديد التأمين الصحي الخاص بالتأشيرة.

وعند تمديد التأشيرة عبر بوابة أبشر يجب إضافة التأمين الجديد.

بعد ذلك يتم اختيار دفع مائة ريال سعودي عن كل فرد وإتمام إجراءات التمديد.

ومن ثم الانتظار لحين وصول الإشعار بتمديد الزيارة لمدة ثلاثة أشهر.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

وحرصت الحكومة السعودية على تيسير إتمام الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين على أراضيها، وأيضا من خلال إنجاز كافة التعاملات بطريقة إلكترونية والتي أصبحت توفر وقت وجهد التكدس أمام المكاتب الحكومية، وهذا يُعد من أهداف رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن أجل ذلك تمت أنشاء منصة أبشر الإلكترونية لتجمع بين الخدمات الهامة التي يحتجها جميع المواطنين والمقيمون علي حد سواء ومن بين هذه الخدمات تمديد الزيارة العائلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

الدخول على حسابه الشخص في منصة أبشر من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور. اضغط على الخدمات الإلكترونية

اختيار الجوازات ثم اختيار “تمديد تأشيرة زيارة”.

يتم قراءة الشروط ثم اضغط على متابعة.

تظهر صفحة بها أسماء الزائرين التابعين للمستخدم.

يتم اختيار اسم الشخص الذي يتم تمديد الزيارة له ثم ينقر على “مزيد من المعلومات”.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم النقر على “تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة”.

تظهر صفحة “تم تمديد تأشيرة الزيارة بنجاح” يقوم المستخدم بطباعتها.

بعد الطباعة يقوم الوافد المقيم بإرفاق عدد من المستندات وهي أصل وصورة من جواز سفر الزائر المراد تجديد إقامته، رقم إقامة المقيم، نموذج تمديد التأشيرة بعد تعبئته موضوع عليه صورة الزائر.

وبعد أتمام كافة البنود السابقة يكون قد أتممت ملئ طلب تأشيرة الزيارة العائلية من خلال منصة ابشر الإلكترونية، كما يمكن من خلال بوابة ابشر القيام بعدة مهام أخري منهاوأيضا يمكن الاستعلام عنوغيرها من الخدمات الأخري.