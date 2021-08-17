نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في دعم المواشي بالمملكة من خلال بوابه أنعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في دعم المواشي من الخدمات التي تقدم من الحكومة السعودية حيث تقدم أشكال دعم مختلفه لصغار المستثمرين وذلك لتكبير مشرعاتهم الصغير والتي تخدم الاقتصاد بشكل مباشر وأيضا تنشيط قطاع الاستثمار في المملكة، حيث أن الحكومة السعودية تعمل في الآونة الأخيرة علي تطوير كافة القطاعات الاستثمارية التي تصبح في مصلحة الاقتصاد السعودي وجل السعودية تكون في الصفوف الأولي للدول الاقتصادية العملاقة في العالم.

ومن هذا المنطلق قامت وزارة البيئة المياه والزراعة باستحداث بالإعلان عن أمكانية تقديم الدعم المادي لمُربي المواشي وبخاصة الصغار منهم، وحددت شروطاً خاصة لابد من توفرها في كل من يرغب التقديم على هذه الإعانة وكان منها تطبيق كافة ضوابط الوزارة الصحية والفنية والعديد من الشروط الهامة الصحية والمهنية بحيث سيكون التقديم من خلال بوابة أنعام.

شروط الحصول على دعم المواشي

وما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعلان عنه من برنامج دعم صغار مُربي المواشي بالمملكة العربية السعودية إحدى البرامج التنموية التي تعمل على تنمية الحياة الريفية الزراعية المستدامة تحت مظلة برامج إعانية زراعية بنسخة جديدة حديثة ومتطورة وفقاً لرؤية 2030 لتعظيم الاستفادة من الدعم الغذائي بتوجيه الدعم لمستحقيه.

ويكون هذا الدعم وفق لشروط محدده قامت الوزارة بلاعلان عنها وجاء هذا الشروط كما يلي:

سعودي الجنسية حاملاً لبطاقة التنقل.

لابد من أن يكون من صغار المواشي.

لا يعمل في وظيفة في القطاع الخاص أو العام

لا يكون سجيناً أو مُقيماً إقامة دائمة في مركز إيوائي أو موقوفاً.

لابد ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

حاصلاً على البطاقة الصحية.

ملتزم بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالمواشي التي تُعتمد من الوزارة.

يكون له حساب بنكي نشط باسمه مسجل في البوابة الإلكترونية.

يُقدم طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

لابد أن يكون المستفيد مُقيماً إقامة دائمة داخل المملكة في فترة الاستفادة من الدعم.

يكون مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

التمويل لصغار المربين (50-500 راس من الماشية).

حضور ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية للمتقدم للحصول على التمويل.​

أنواع المواشي المستهدفة من دعم المواشي

وحددت الوزارة أنواع المواشي ايضا التي يمكن أن تحظي بالدعم وهي:

الأغنام الماعز البقر ألأبل

التسجيل في دعم المواشي

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج العانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ،حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وجاءت خطوات التسجيل في الدعم كما يلي:

التسجيل في بوابة أنعام.

تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار المربي الماشية.

تعبئة بيانات الطلب.

إرسال الطلب.

مراجعه الطلب من الجهة المختصة.

اعتماد الطلب.

رقم دعم المواشي

تقوم المملكة السعودية بمسانده المواطنين وأصحاب المشاريع بشكل كبير، إذ أنها خصصت رقم يتم التواصل من خلاله بخدمة العملاء والدعم الفني، نتناول في التالي رقم دعم المواشي. وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم دعم المواشي ليتمكن المواطنين في التواصل وتقديم المقترحات والشكاوى من خلاله وهو الآتي:8002472220، ويتيح الرقم فرصة للمواطنين في الاستفسار عن كل ما يتعلق بأمور المواشي والزراعة، حيث يقوم متخصصين بالرد علي جميع الاستفسارات من خلال الرقم الرئيسي للوزارة.