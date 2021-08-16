نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الضمان الاجتماعي عن طريق السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام الضمان عن طريق السجل المدني، تقوم الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية بصرف معاش الضمان الاجتماعي من برنامج الزكاة للمستفيدين المقيمين بالمملكة بشكل مستمر وذلك وفقا للشروط التي تضعها الوزارة في المملكة تخص الضمان الاجتماعي ويكون المستفيدين من الأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والمطلقات التي لا معيل لهم والذي يتوافر عليهم الشروط حيث تقوم الوزارة من خلال برنامج الإعاشة بصرف الضمان ويكون ذلك من خلال برنامج التكافل المعمول به في المملكة وذلك يكون بتخصيص دخل معين يعين ذلك الأسرة على على العيشة بكرامة من خلال برنامج الزكاة.

الضمان الاجتماعي استعلام عن طريق السجل المدني

سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة خدمة الاستعلام عن ضمان أعانه الإعاشة برقم الهوية وقد لاقت ترحيبا واسعا من المواطنين المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط من معرفة مواعيد صرف ألأعانه وقيمة ألأعانه وكافة التفاصيل بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني الذي سهل عليهم البحث ومعرفة التفاصيل في أماكن تواجدهم دون عناء.

ويتم صرف المساعدة المقطوعة بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الثلاثين ألف ريال لكل حالة من المتقدمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة وفق الضوابط المحددة لكل برنامج من البرامج المساندة الضمانية، والهدف من إنشاء هذا النوع من المساعدات المالية هو تحسين ظروف المستفيدين المعيشية، كما تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد أو الاستعلام عن المقطوعة 1443 برقم السجل المدني ورمز التحقق من خلال موقع وزارة العمل الإلكتروني.

من يحق له التقديم على خدمة معاش الضمان عن طريق البوابة الإلكترونية

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى.

الأسرة الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأيتام و تشمل: يتيم متوفي الأب*، يتيمة متوفي الأب*، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

الجدير بالذكر أن خدمة صندوق التنمية العقاري استعلام عن حالة الطلب تلزم العميل بضرورة تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتعد خدمة التسجيل حتمية خلال فترة تقديم طلبات الدعم لبرامج التمويل العقاري التي يوفرها الصندوق، خاصة تلك المخصصة لشقق الإسكان الاجتماعي،وبالتالي يكون للمستخدم اسم وكلمة مرور يتم إدخالها حال سعيه في متابعة حالة طلبه وما اتخذ بشأنه من إجراءات.

ويجب تحديث بيانات المستنفدين من الضمان الاجتماعي و يهدف تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لغير القادرين وتطوير آليات الدعم وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة التواصل بينها وبين عملائها وذلك من خلال تقنيات وقنوات متطورة لتوصيل الدعم لأكبر عدد من المواطنين ممن هم بحاجة للدعم لتوفير حياة كريمة لهم.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

استعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني يتم بالخطوات التالية:

للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني .

كتابة السجل المدني في الخانة الأولى في الموقع الإلكتروني.

كتابة رقم الضمان في الخانة التي تطلب ذلك.

كتابة الكود البرمجي الموضح في أعلى الخانة الأولى.

الضغط على كلمة عرض.

انتظار لحين ظهور النتائج.

الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد

والضمان الاجتماعي هو من البرامج الحكومية يعمل على توفير الدعم إلى عدد من الفئات والعمل على مساعدة الأسري التي لا تملك عائل في المملكة العربية السعودية بحيث أن يقدم المساعدة التي تحتاجها الأسر المستحقة في تحقيق مبتغاها من الأمان والراحة وهي احد أساسيات رؤية المملكة التي 2030 التي تحظي بدعم مباشر من السلطات السعودية كافة.

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن إعانة الضمان الإعاشة برقم الهوية للمستحقين في المملكة من خلال الرابط الرسمي للاستعلام عن الرصيد.

أدخال رقم المستفيد ورقم الهوية والوطنية.

ونوع الإعانة التي يحصل عليها المستفيد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج الزكاة.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامنا والضغط على استعلام.

يوجد أيضا كثير من الاستعلامات التي يوفرها الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة بخلاف برنامج إعانة الإعاشة مثل:

خدمة الاستعلام عن حالة الإرسال بالبيانات

عن ذوى الإعاقة خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيدين من الضمان

خدمة الاستعلام عن الخدمات المقطوعة

وقام ولي العهد إصدار قرار ملكي بصرف معاشات الضمان الاجتماعي لبرنامج المساعدة

المقطوعة في حسابات جميع المستفادين، حيث يحصل الفرد علي الاستحقاق في الشهر بنحو 400.10

ريال سعودي وحد المانع في الشهر 3000 ريال سعودي، علما بأنه يتم احتساب عدد الأفراد على حسب

ظروفهم الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أعانة الضمان الإعاشة برقم الهوية هي كما يلي:

ويعتبر معاش الضمان الاجتماعي من الأشياء الأساسية التي يكون دعم مباشر للكثير من الأسر التي يكون دخلها منخفض أو الأفراد الذين هم بلا عمل، وتواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الكثير من الدعم الماضي للكثير من المواطنين الذين هم على قوائم الانتظار في المؤسسة حتى يتسنى للمؤسسة معرفة من له الحق في الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي.

تظهر لنا الصفحة الرئيسية بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني خاص بوزارة العمل والتنمية واتباع الخطوات الصحيحة للحصول على الضمان الاجتماعي استعلام عن طريق السجل المدني.

تظهر لنا قائمة نضغط على خيار الخدمات الإلكترونية واختار من بينها خدمات الأفراد

تظهر لنا خدمات الأفراد ونختار منها خدمة معاش الضمان

وأخيرا تظهر لنا الصفحة الخاصة بالاستعلام عن إعانة الضمان الإعاشة وتتطلب رقم المستفيدين، رقم الهوية الوطنية نوع الإعانة، ثم كتابة الظاهر ،ثم الضغط على عرض.

ومن الخطوات الأساسية التي سوف تظهر للعميل عند الاستعلام انه يطلب النظام التحديث لبياناتك وهو شئ من الضروريات لكى يقوم حسابك التابع للضمان الاجتماعي بالعمل بشكل سليم، أو انه يبلغك بان الحساب تم إيقافه، أو أن البيانات تم التحديث لها بنجاح ولا تحتاج للتحديث، وقامت الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري، ومساعدة الغذاء، على دفعتين حيث تم إيداع مبلغ مليار ومئتين وثمانية وأربعين مليون ريال كمعاش شهري، لثمانمائة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثاً وأربعين حالة ضمانية، كما أودعت الوزارة (176.4) مليون ريال، لـ (802) ألف مستفيد من برنامج الغذاء.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

يصرف الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً.

لا يقل سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً.

ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.

الجدير بالذكر أنه تم تداول بعض الأخبار بين المواطنين في المملكة في الفترة الأخيرة تقول بأن وزارة العمل والتنمية سوف تقوم بإسقاط بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهم الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، ولكن جاء رد الوزارة بنفي هذا الأمر بشكل تام وان جميع المستفيدين سوف تصرف مستحقاتهم بشكل طبيعي ولم تقم الوزارة بإسقاط أي مستفيد من حسابات الضمان الاجتماعي.

ويكون معاش الضمان الاجتماعي هو المنقذ الحقيقي بنسبة للكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية الذي يساعد الكثير من محدودي الدخل على التغير الكبير في أسعار جميع السلع الأساسية التي تغيرت أسعارها مع مطلع عام 2018 ومع إضافة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الأساسية.

وتعتبر هذه الخدمة الأكثر بحثا في السعودية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية لكونها تشمل عدد كبير من المستفيدين ببرنامج إعانة ضمان الإعاشة برقم الهوية.