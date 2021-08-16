نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة القضائية العلمية الرقمية .. منصة تفاعلية جديدة أطلقتها وزارة العدل السعودية (رابط الدخول الجديد والمزايا) في المقال التالي

عمر شويل - جدة البوابة القضائية العلمية الرقمية ، قبل ساعات قليلة، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تدشين منصة تفاعلية بمزايا فريدة، والتي تمثل نقلة نوعية مثالية على مستوى الخدمات العدلية، المقدمة لشريحة واسعة من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة السعودية.

وتتناغم المنصة الجديدة مع رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وتسعى لمواكبة التطور والتقدم على مستوى الخدمات التقنية والرقمية، خاصةً في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر تقديم الخدمات، بعيدًا عن الوسائل التقليدية في المنافذ والمكاتب الحكومية، التي تنطوي على مخاطر عدة، خاصةً فيما يتعلق بـ جائحة فيروس كورونا في السعودية ومختلف دول العالم.

البوابة القضائية العلمية الرقمية

كما أسلفنا، ومن خلال الحساب الرسمي لـ وزارة العدل السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دشنت من خلاله خدمة عدلية جديدة، اختير لها اسم « البوابة القضائية العلمية الرقمية ».

وتأتي الخدمة الجديدة، ووفق البيان المنشور على حساب الوزارة على تويتر، إلى إثراء الثقافة العدلية، بالإضافة إلى تعزيز المستوى المعرفي الخاص بخدمات العدل السعودية.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام السعودية في وقتٍ سابق، فإن البوابة القضائية العلمية هي منصة رقمية تفاعلية، تحوي قاعدة بيانات قانونية وقضائية واسعة، تسمح لكافة أطراف العملية القضائية، بما تشملهم من محامين والمهتمين بالشأن القانوني بشكلٍ عام، وعبر آلية فريدة ومتميزة وآمنة، بالاطلاع على كافة الأحكام التجارية، والتي اكتسبت الصفة القطعية، والتي صدرت عن المحاكم الابتدائية والاستئناف بالإضافة لـ المحكمة العليا السعودية ، إضافةً لاستعرض الوثائق القضائية بكل بساطة وسهولة، ومن خلال أدوات مرنة وتفاعلية رائعة.

في غضون ذلك، قال الدكتور بشار المفدى والذي يشغل منصب مدير عام مركز البحوث، والمشرف على المشروع الرقمي العدلي، أن البوابة الجديدة تمثل منصة رقمية، تضاف إلى سلسلة الخدمات الرقمية الإلكترونية الأخيرة لوزارة العدل السعودية، تعتمد بالأساس نشر الأحكام القضائية، وهي تمتاز بالدقة العالية والتصنيف الموضوعي، علاوة على ترتيب الأحكام القضائية بقوالب تشبه العروض الفنية، والأساليب التشويقية الحديثة في عرض محتويات البوابة.

وتسعى البوابة الرقمية العدلية إلى تيسير الاستخدام والتصفح، وسهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات العدلية والأحكام القضائية، إلى جانب مرونة التنقل بين الصفحات المتعددة عبر البوابة.

المسؤول السعودي أضاف كذلك، إلى التحديث المرتقب في خدمات البوابة الرقمية، ستشمل لاحقًا نشر الأنظمة والاتفاقيات، إضافة إلى القرارات والأوامر والأبحاث العلمية، بجانب اللوائح والتنظيمات والتعاميم، وكذلك مختلف الوثائق القانونية.

أما عن الأقسام الرئيسية للبوابة فهي 6 تبويبات، هي كالتالي:

جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها أحكام الدوائر التجارية في المحكمة العليا وثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وثيقة نظام الإجراءات الجزائية التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات

مستهدفات المنصة الجديدة

وحول بنك الأهداف التي تأمل منصة البوابة القضائية العلمية الرقمية في تحقيقها، فهي ووفقًا لما أوردته الوزارة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

تعزيز قيم العدالة والشفافية

توفير منصة إلكترونية موحدة تشتمل على كافة المعلومات القضائية

العمل على رفع المستوى الثقافي والمعرفي لدى المجتمع القضائي بالأخص والأكاديمي أيضًا.

المستفيدون بخدمات المنصة

وعلى وجه التحديد فإن الشريحة المستهدفة بشكل أساسي والمستفيدة على نحوٍ مباشر من خدمات المنصة التفاعلية العدلية السعودية الجديدة، فهم كالآتي:

القضاة

معاونو القضاة

المستشارون

أطراف الدعاوى القضائية

المحامون

الأكاديميون

طلاب الدراسات العليا

الباحثون

مشتملات البوابة العلمية الرقمية

أما عن ما شملته البوابة العدلية الرقمية في ظهورها الأول، فقد تضمنت:

أكثر من 2500 تصنيف متنوع

عدد وثائق تضمن ما يزيد على 30000 حكمٍ قضائي

الاستفادة من خدمات المنصة

وللاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة القضائية العلمية الرقمية التابعة لوزارة العدل السعودية ، فيمكن ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إضافة الرمز المرئي والحروف الظاهرة ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

وفي حالة نسيان كلمة المرور، يتم النقر على عبارة “نسيت كلمة المرور”، واتباع الإرشادات.

كما يمكن عمل حساب جديد، عبر النقر على “مستخدم جديد”، مع إضافة البيانات المطلوبة كما هو موضح بالصورة أدناه.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على البوابة القضائية العلمية الرقمية التابعة لوزارة العدل السعودية ، التي تمثل نقلة نوعية وتقنية على مستوى الخدمات المقدمة من جانب المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتطرقنا إلى أهداف ومميزات المنصة العدلية الرقمية والمستفيدون منها، بالإضافة إلى كيفية الوصول والاستفادة من خدمات البوابة الرقمية الجديدة.