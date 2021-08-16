نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض 200الف للسعودين و150الف للمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض الذي يعتبر احد البنوك التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي في تمويل المشروعات وتحسين الأوضاع المادية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الرياض أيضا احد اعرق البنوك في المملكة والشرق الأوسط، بدأ نشاطه في العام 1957م، ويبلغ رأس المال 30 مليار ريال سعودي.

حيث يقدم بنك الرياض مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية لعملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات الناشئة، ونحرص في ذلك على توظيف قاعدتنا الرأسمالية القوية وخبراتنا العريقة للقيام بدور متميز في مجال التمويل، وقد برز بنك الرياض كبنك رائد نظم وشارك في العديد من عمليات التمويل المشتركة.

ويمنح بنك الرياض القروض الشخصية بدون تحويل الراتب وذلك عبر نظامين يوفر من خلالهما السيولة النقدية المتطلبة لعملائه لتلبيه رغباتهم بكل سهولة وأمان، وكذلك بدون تحويل الراتب نظرا لوجود التزامات لدى العميل.

وأياً كانت احتياجاتك يمكنك الاعتماد على بنك الرياض لأنة سوف يقدم لك التغطية المناسبة لمتطلباتك المالية سواء المخطط لها أو الطارئة. التمويل الشخصي يساعدك على تحقيق مختلف تطلعاتك المالية عن طريق حلول ومزايا تلائم كافة متطلباتك.

قرض شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض

ويقع هذا القرض ضمن سلسله كبيرة من الخدمات التمولية الشخصية التي لا تحتاج إلى تحويل الراتب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعد الركيزة الأساسية لجميع التمويلات الشخصية في المملكة، وهذا التمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض يوفر لك سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة تطلعاتك وتحقيق أهدافك.

ويمكن لموظف في القطاع الحكومي براتب شهري 10,000 ريال أن يحصل على تمويل بصيغة التورق، في حال عدم وجود أي التزامات قائمة، على الشكل التالي:

مبلغ تمويل وقدره 100,000 ريال قسط شهري 2,583 ريال رسوم إدارية لمرة واحدة 1000 ريال عمولة التاجر (وكيل البيع) 30 ريال أجمالي المديونية 124,000 ريال النسبة السنوية بطريقة الرصيد المتناقص 6% مدة التمويل 48 شهراً

ملحوظه هامة اعلنها بنك الرياض أن ما ورد هو مجرد مثال إنما الموافقة النهائية تعتمد على الوضع الائتماني للمتقدم بطلب التمويل.

مميزات القرض الشخصي من بنك الرياض

ورصد بنك الرياض مميزات التمويل الشخصي كما يلي:

فترات سداد مريحة تصل إلى 48 شهراً

تمويل يصل إلى 200,000 ريال للسعوديين و 150,000 لغير السعوديين.

متطلبات سهلة ومُيسرة

للسعوديين والمقيمين (موظفي البنوك فقط)

هامش ربح تنافسي

خيارات سداد مرنة

شروط قرض شخصي من بنك الرياض

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما للسعوديين أو 22 عاما للمقيمين. التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك. يجب أن لا تقل فترة العمل عن عام واحد عند التقدم بالطلب. الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي. أن لا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض والجهات الأخرى عن 33% من إجمالي الراتب.

كيفية تقديم طلب قرض شخصي بنك الرياض

كل ما عليك إلا زيارة أي فرع لبنك الرياض مع تجهيز الوثائق التالية:

تعبئة النماذج المطلوبة لتمويل المرابحة.

شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين / بطاقة إثبات الهوية للمقيم سارية المفعول.

تمويلك الشخصي من خلال أون لاين الرياض

تسجيل الدخول على أون لاين الرياض

اختيار أيقونة “تقدم بطلبك” من القائمة الرئيسة

اختيار ” التمويل الشخصي ـ تورق “

أكمال البيانات والمعلومات المطلوبة

اختيار “أرسل الطلب”

عند الموافقة على طلبك، ستصلك رسالة على جوالك لزيارة أقرب فرع مصطحباً معك خطاب تعريف الراتب وتثبيت الراتب.

ماذا بعد تقديم الطلب أون لاين؟

قم بزيارة أي من فروع بنك الرياض مصطحباً الوثائق التالية:

شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل. خطاب تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين / بطاقة إثبات الهوية للمقيم سارية المفعول.

ويقدم بنك الرياض برنامج توحيد الالتزامات والذي يتيح توحيد التزامات العملاء المالية القائمة لدى البنوك الأخرى والشركات التمويلية (شخصي، عقاري، بطاقات ائتمانية، تمويل تأجيري) ودمجها بقسط واحد لدى بنك الرياض، ويسعى البنك من خلال هذا البرنامج إلى ضبط الإدارة المالية للعميل والحد من أعباء تعدد تلك الالتزامات ضمن حلول ميسّرة.

المستفيدون من برامج التمويل الشخصي

يشمل برنامج التمويل الشخصي جميع العاملين في القطاع الحكومي (مدني وعسكري) وشبه الحكومي، والقطاع الخاص والمتقاعدين من (المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى المتدربين في القطاع العسكري والشركات الكبرى. وذلك عن طريق إحدى صيغ التمويل المتاحة للسعوديين والمقيمين (التورق بالسلع المحلية أو مرابحة الأسهم).

برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي

الشروط

ألا يقل العمر عن 18 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 3,000 ريال

لا يستلزم مدة خدمة

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع” ا

المميزات

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هامش ربح تنافسي مدة تمويل تصل إلى 60 شهر أعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله) موافقة مبدئية فورية

التمويل التأجيري للسيارات للسعودين والمقيمين

ومن احد الأنظمة الهامة في بنك الرياض تمويل السيارات، حيث تكون مميزاته كتالي:

موافقة فورية وسرعة في الـتنفيذ متاح للسعوديين والمقيمين تمويل يصل إلى 500,000 ريال تغطية تأمينية شاملة متوفر لأصحاب الأعمال والمؤسسات إمكانية تمويل حتى 3 مركبات

شروط برنامج التمويل التأجيري للسعوديين من الجهات المدرجة

للعملاء المحولة رواتبهم

ألا يقل العمر عن 21 سنة ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال لا يستلزم مدة خدمة خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

ألا يقل العمر عن 21 سنة ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر.

كما يمكنك من خلال عدة انظمه للتمويل العقاري في بنك الراجحي وحلول عقارية بشراكه مع الصندوق العقاري السعودي، إذا كنت من ضمن المستحقين للدعم السكني وتمتلك عقاراً ترغب بإكماله أو ترميمه، فإنه يمكنك الحصول على السيولة الكافية مقابل رهن هذا العقار، وهذا يأتي متوافق مع الشريعة الإسلامية بكل تأكيد.

ولمزيد من الاستفسار لعملاء بنك الرياض عن التمويل الشخصي خصصت أدارة البنك رقم الهاتف المجاني 800-124-2020، ولدى البنك عده قنوات المصرفية الرقمية للتعامل مع عملاء البنك بشكل مباشر وسريع وهذه القوات هي:

أون لاين الرياض موبايل الرياض هاتف الرياض صرّاف الرياض صرّاف الرياض للعملات الأجنبية تطبيق الرياض للساعة الذكية خدمة الرياض الذاتية.

برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين

الشروط:

ألا يزيد عمر العميل عند سداد آخر قسط عن 70 عاما.

ألا يقل صافي الراتب عن 2,000 ريال.

تحويل الراتب التقاعدي لبنك الرياض .

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

الاستعلام عن رصيد بنك الرياض