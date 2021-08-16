نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل التورق بدون كفيل من شركة اليسر للتمويل في المقال التالي

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل شروط تمويل التورق السعودي والذي يقدم للعملاء السعوديين والمقيمين، والذي يتيح الحصول على تمويل شخصي عبر اليسر بأقساط ميسرة دون الحاجة إلى وجود كفيل، كما تقدم الشركة عدة تمويلات أخرى مثل إجارة ومرابحة للأفراد وللشركات والمؤسسات وتمويل المتقاعدين والسلع الاستهلاكية وعدة تمويلات أخرى، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الفروع الخاصة بالشركة المنتشرة في أنحاء المملكة أو التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك أو انستغرام أو واتس أب. شروط تمويل التورق بدون كفيل من شركة اليسر يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل 5000 ريال سعودي على الأقل

يلزم على العميل أن يكون قد عمل ثلاثة أشهر على الأقل في القطاع الذي يعمل به

يقدم هذا التمويل للعملاء الذي يبلغ سنهم ما بين 22 و 60 سنة

هذا التمويل مقدم للسعوديين والمقيمين

ربما يتطلب العسكري بعض الشروط بحسب الرتبة وإذا كان المتقاعد أم لا. ما هي مزايا تمويل شركة اليسر 2021 مبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

التمويل الشخصي بدون كفيل

يوفر القرض هامش ربح تنافسي

فترة السداد مرنة قد تصل إلى 60 شهر وهذا يعادل خمس سنين. طريقة التقديم بطلب للحصول على قرض اليسر الدخول إلى شركة اليسر للتمويل

الضغط على القائمة الرئيسية

اختيار خيارات التمويل

الضغط على تمويل الأفراد

النقر على التورق

النزول إلى أسفل الصفحة واضغط على تقدم بطلبك الآن

سيظهر أمامك نموذج طلب شراء أفراد للتمويل الشخصي “ منتج التورق “

“ ضع الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم الثابت ووسيلة التواصل وتوقيت الاتصال والجنسية ورقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ إصدارها وعدد أفراد الأسرة والجنسية والحالة الاجتماعية، ونوع السكن والمدينة والوظيفة وقطاع العمل ومدة الخدمة، والتعليم والراتب والالتزامات المالية وهل لديك قرض عقاري والعديد من البيانات الأخرى

بعد وضع البيانات ضع رمز التحقق البشري الظاهر أمامك

والآن قم بالضغط على كلمة إرسال وثم سيتم التواصل معك من أجل إبلاغك بقبول القرض أولا أو يمكنك الاستعلام عن عن طريق التوجه إلى أقرب فرع للشركة وسؤال الموظف المختص عن حالة الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة شروط تمويل التورق بدون كفيل من شركة اليسر للتمويل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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