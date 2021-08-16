نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط تمويلك علي 5 سنوات من الشركة الوطنية للتمويل بشروط ميسرة في المقال التالي
قسط تمويلك علي 5 سنوات عرض تمويلي قامت الشركة الوطنية للتمويل بتصميمه ليناسب احتياجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بهامش ربح تنافسي ، كما يمكن للمواطن الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من هذا التمويل بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، وتوفر الشركة الوطنية للتمويل من خلال هذا العرض برنامج للسداد مرن وميسر ، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية .
أهم مزايا برنامج تمويل الأفراد من الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية
تقدم الشركة الوطنية للتمويل قرض شخصي ميسر بأقساط مجدولة تناسب جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال طرق سهلة وميسرة ، كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية العملاء من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، وتوفر الشركة أيضاً للعملاء العديد من الإمتيازات عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- قرض شخصي ميسر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- توفر الشركة الوطنية للتمويل هذا المنتج بهامش ربح تنافسي.
- تتيح الشركة الوطنية للتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، ويمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.
- تعمل الشركة الوطنية للتمويل علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل.
كيفية التقديم على طلب تمويل الشركة الوطنية وأهم شروط الاستفادة من المنتج
- يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة الوطنية للتمويل ، من خلال تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي ، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- كما يمكن التقديم على طلب تمويل الشركة الوطنية من خلال زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل ، أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 6000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون طالب التمويل يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة وذلك سواء كان مدنى أو عسكرى.
- أما إذا كان طالب التمويل يعمل في أحد الشركات الكبرى بالمملكة ، يشترط لاستكمال إجراءات طلب التمويل أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية.
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