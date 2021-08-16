نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخطوط السعودية لحملة البكالوريوس وطريقة التقديم إلكترونيًا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخطوط السعودية الجديدة بجدة هي خطوة جادة لتسكين موظفين جدد من الكوادر الفنية عالية الكفاءة، حيث تعد هذه التخصصات الشاغرة فرصة رائعة ليتقدم من هو مناسب لها وفقًا للشروط والتخصصات المطلوبة والتي حددتها الشركة وفي التخصصات المعلن عنها، حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية في مدينة جدة عن فتح باب التقدم لشغل العديد من الوظائف التقنية والإدارية للجنسين من حملة شهادة البكالوريوس وحديثي التخرج، لذلك سنتعرف على شروط وظائف الخطوط السعودية المعلن عنها وطريقة التقديم عبر الرابط الخاص بالتقدم.

شركة الخطوط الجوية السعودية

بعد طرح وظائف الخطوط السعودية الجديدة بجدة وما تبع ذلك من الإعلان عن العديد من الشروط الإجبارية التي تفرض على المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، كما أتمت الشركة طرح الروابط الإلكترونية الخاصة بالتقدم لشغل الأماكن الشاغرة المعلن عنها ليتم التقديم إلكترونيًا وبصورة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وفي إطار ذلك قدمت الشركة العديد من المزايا لموظفيها من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الموفرة للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لقبول طلبات الوظائف والتي من أهمها:

إمكانية صرف بدل سكن لكافة الموظفين الجدد.

صرف مصاريف بدل راتب شهري للمقبولين للعمل.

وضع معاير التزامية بصرف مرتبات عالية ومناسبة لكل وظيفة قد تم الإعلان عنها.

صرف بدل نقل لكافة العاملين بالشركة.

بالإضافة إلى توفير تأمين طبي شامل للعاملين في أفضل المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.

كما تأتي مجموعة التخصصات المعلن عنها بهدف شغل هذه المناصب ضمن الخطة التطويرية التي تسعى إليها الشركة لتلبية المتطلبات سواء الحالية أو المتطلبات بعيدة الأجل والتي تتطلب موظفين من ذوي الكفاءات المميزة ضمن الإدارات المطروحة.

شروط التقديم في وظائف الخطوط السعودية 2021

أعلنت شركة الخطوط الجوية بجدة مؤخراً عن توافر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس وحديثي التخرج من أبناء المملكة، ولكن اشترط على المتقدمين للالتحاق بالوظائف المتاحة توافر بعض الشروط ليتمكنوا من التسجيل بنجاح.

وقد نوهت الشركة أن استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة وكذلك إرفاق كافة المستندات المطلوبة هو أمر هام لتجنب استبعاد الطلب الخاص بالتوظيف، لذلك تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم/ة أن يكون من الحاصلين درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الهندسة أو الإدارية أو التقنية أو ما يعادلها.

ضرورة خضوع المتقدم/ة لاختبار (STEB) للغة الإنجليزية، وعلى ألا تقل درجة اجتياز للاختبار عن 72 من 100.

يجب ألا يكون قد مر أكثر من عامين عن اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

ضرورة حصول المتقدم/ة على خبرة لا تقل عن عمام في المجالات والتخصصات المطلوبة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فتتمثل في الآتي:

تقديم سيرة المتقدم الذاتية.

توافر نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، على أن تكون صالحة لمدة (6) أشهر على الأقل.

إرفاق صورة من المؤهل المتقدم، مع ضرورة توفير كشف بالدرجات.

بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة العربية السعودية فلابد من تقديم أوراق المعادلة.

نسخة من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

في حالة خضوع المتقدم لأي من الدورات التدريبية أو حصوله على شهادات المهنية أو تراخيص أو شهادات خبرة فلابد من إرفاقها في الملف عند التسجيل.

التخصصات المطلوبة للتوظيف

أتاحت الشركة الفرصة أمام الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ليتمكنوا من الالتحاق بالكثير من الوظائف التقنية والإدارية والهندسية، ومن الوظائف المتاحة حالياً الآتي:

أولاً أخصائي تقنية المعلومات (Specialist Information Technology)

وضعت بعض الشروط الخاصة بالمتقدمين لهذه الوظيفة، وهذه الشروط هي الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية كما ذكرنا سابقاً.

ضرورة حصول المتقدم على أي من درجتي البكالوريوس أو الماجستير في أي من التخصصات الآتية: (هندسة وعلوم حاسب -هندسة اتصالات – هندسة نظم – تقنية معلومات – نظم معلومات – أمن معلومات).

في حالة امتلاك المتقدم لدرجة البكالوريوس فيجب ألا يقل معدل الدرجات الحاصل عليها عن (3.75 من 5) أو(2.75 من 4).

أما في حالة حصول المتقدم على درجة الماجستير فقط فلابد من حصوله على معدل (4 من 5) أو (3 من 4) فيما فوق.

يشترط على المتقدم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المذكور سابقاً بدرجة 72 فيما فوق.

لا يشترط على المتقدم امتلاك خبرة كبيرة في تخصصات المجالات السابقة.

ثانياً أخصائي أول الاستثمار (Senior Specialist, Investment)

الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الوظيفة تتمثل في الآتي:

مثلما ذكرنا سابقاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات إدارة الأعمال والتخصصات المالية.

يشترط على المتقدم أن يكون ذو خبرة متوسطة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات إدارة الأعمال.

يجب أن يكون متمكنا من اللغة الإنجليزية سواء عند التحدث أو الكتابة.

خطوات التقديم على وظائف الخطوط السعودية

بعد التعرف على التخصصات المطلوبة وأهم وأبرز الشروط الخاصة بكل منها على حدى، فقد حان الوقت للإطلاع على طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بالشركة، فما على المتقدم سوى اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المتقدم بزيارة الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية للتوظيف.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ ابحث عن وظيفة “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بعض الوظائف الشاغرة بالشركة، يقوم المتقدم بتحديد الوظيفة المناسبة والضغط على أيقونة “ تقدم الآن “.

“. ثم يقوم بعد ذلك بإكمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومن ثم إرفاق الأوراق المطلوبة السابق ذكرها.

في النهاية يقوم بالنقر على زر “إرسال“.

رقم الخطوط الجوية

عادة ما يرغب المتقدمين في التواصل مع الشركة للاستفسار عن وظيفة من الوظائف المتاحة أو الاستعلام عن مواعيد السفر، لذلك قامت الشركة بتوفير رقم مجاني ليتمكن المواطنين من التواصل عن طريقة هذا الرقم هو: “920022222“.

كما قامت بتوفير رقم خاص بتطبيق الواتس آب يمكن لكافة المواطنين إرسال الرسالة من خلاله وسيتم الرد في أقرب وقت ممكن هذا الرقم هو: “0540000005“.

في نهاية موضوعنا نكون قد اطلعنا اهم وظائف الخطوط الجوية السعودية الخالية والشاغرة بجدة، حيث اطلعنا على كل شروطها ومستندات التقديم عبر بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالشركة.