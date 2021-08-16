نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعريف بأفراد الأسرة من ابشر بطريقه إلكترونية وكيفيه الوصول إلي الخدمة في المقال التالي
التعريف بأفراد الأسرة من ابشر من اهم الخدمات التي تسال عنها السعوديين في الآونة الأخيرة. كما أعلنت المنصة عن الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها الرسمية عن إصدار الإقامة للمقيم الكترونيا ومعرفه متطلبات وشروط الخدمة. و تصريح سفر لفرد الأسرة وكيفيه استخراجها الكترونيا بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح وشرح خدمه التعريف بأفراد الأسرة من ابشر وتوضيح المتطلبات و الشروط اللازمة للحصول علي الخدمة. وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات التفصيلية.
التعريف بأفراد الأسرة من ابشر
أعلنت منصة ابشر عن الخدمة وأنها تمكن أولياء الأمور من التعريف بأفراد الأسرة من الابن أو الابنة أو الزوجة بدون مرافقتهم لفروع ومراكز الوكالة من وزاره الداخلية للأحوال المدنية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتكنولوجي التي تهدف إليه والحصول علي جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة.
شروط ومتطلبات التعريف بالأسرة
كما أعلنت المنصة عن الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:
- ارفاق صوره للفرد وذلك للمطابقه.
- حجز موعد من خلال منصة ابشر.
- إحضار جميع المتطلبات الخاصة بالخدمة عند المراجعة بحجز المواعيد.
- يجب أن يكون أفراد الأسرة المراد تعريفهم من الذكور 14 سنه وحتي 18 سنه والأنات من الابنة أو الزوجة اكبر من 14 سنه.
- يشترط أن يكون مستخدم الخدمة الأب أو الأم.
- لا يمكن التعريف لأفراد الأسرة ممن لديهم هويه وطنيه.
خطوات التعريف بالأسرة
والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه من ابشر الكترونيا. والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية:
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.
- اختيار خدمات أفراد الأسرة من الصفحة الرئيسية.
- التحميل ثم اختيار خدمات من الصفحة المحملة.
- اختيار التعريف بأفراد الأسرة.
- تعبئه جميع البيانات الواردة أمامكم ويجب أن تكون جميعها صحيحه.
- وبعدها يتم إضافة الفرد المارد أضافته.
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