نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصه السير والقيادة الكترونيا عبر ابشر وكيفيه الوصول للخدمات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصه السير والقيادة من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا وعبر صفحتها الرسمية عن الاعتراض علي مخالفه مروريه الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن مبايعه السيارات ومعرفه الشروط والمتطلبات وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات. والآن سوف نقوم من خلال هذه المقالة بشرح خدمتي تجديد رخصه السير والقيادة بالتفصيل وكيفيه الوصول اليهم الكترونيا عبر المنصة.

تجديد رخصه السير

أعلنت المنصة عن خدمه تجديد الرخصة الخاصة بالسير من خلالها والتي تمكن الأفراد من تجديد رخصهم الكترونيا. كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد وهي كالاتي:

شهاده فحص فني معتمده وساريه المفعول.

إحضار وثيقه التامين وتكون ساريه علي المركبة.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

سداد الرسوم الخاصة بالخدمة وهي 100 ريال لكل سنه.

لا تقل صلاحيه الرخصة عن 180 يوم.

خطوات تجديد رخصه السير

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه التجديد الكترونيا والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني منصة ابشر وتسجيل الدخول.

اختيار خدمات المركبات ثم خدمات ثم إدارة المركبات ثم تجديد رخصه السير.

تعبئه جميع البيانات الواردة وتكون صحيحه.

تجديد رخصه آلقيادة

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن تجديد رخصه القيادة الكترونيا للأفراد بالمملكة. كما أعلنت أيضا عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد وهي كالاتي:

تشمل الخدمة تجديد الرخصة الخاصة ورخصه الدراجة النارية فقط.

فتره تجديد رخصه الدراجة النارية 10 سنوات.

سداد رسوم التجديد وهي 40 ريال للرخصه الخاصة و 200 ريال لرخصه سير الدراجات.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

يجب أن تكون فتره الصلاحية عن 180 يوم.

وجود فحص طبي معتمد من احد المراكز الطبية.

خطوات تجديد رخصه القيادة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تجديد الرخصة عبر اتباع الخطوات الأتية: