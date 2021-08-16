نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي للسيارات الشروط وحاسبة تمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل الراجحي للسيارات والذي يعد من أفضل الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء، فمن خلال عروض تمويل الراجحي يستطيع العملاء الحصول على سيارة أحلامهم ببعض الإجراءات البسيطة بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها بالتقسيط عن طريق الراجحي للسيارات تقسيط والذي يعد من أفضل البرامج التمويلية للبنك كما يوفر البنك سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل الراجحي للسيارات.

تمويل الراجحي للسيارات

يعد تمويل الراجحي للسيارات هو الحل الأمثل لراغبي امتلاك السيارات عن طريق التقسيط من البنك أو الاستفادة من الإيجار التمليكي وقد أتاح البنك إمكانية الاستعلام عن قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من خلال حاسبة تمويل السيارات الراجحي عبر الموقع الرسمي للبنك.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

يمكن من خلال هذا النظام الحصول على موافقة فورية وكذلك يمكن للعميل الحصول على السيارة سواء أكانت جديدة أو استعمال ويتميز أيضًا بما يلي:

يحصل المشتري على تأمين على المركبة طوال مدة الإيجار.

يقوم البنك بشراء السيارة عن العميل على أن يكون البائع ضمن الباعة المعتمدين لدى البنك ومن ثم يقوم بتأجيرها إلى العميل.

يسمح بتسجيل السيارة باسم العميل مباشرة وكذلك يمكن بيعها من خلال العميل إذا أراد.

يسمح البنك من خلال هذا النظام باحتساب دفعة أخيرة بمبلغ كبير، وفي حالة تعثر العميل يمكن له إعادة تمويلها لمدة 24 شهرًا.

الراجحي للسيارات تقسيط

هناك بعض الشروط الهامة التي وضعها البنك للاستفادة من هذا النظام وهي:

أن يقوم المشتري بتحويل الراتب إلى المصرف.

أن يبدأ راتب المتقدم من 2000 ريال سعودي.

أن يكون سن المتقدم لا يتجاوز 65 عامًا سواء أكان سعوديًا أو من الأجانب.

يجب ألا يتجاوز العميل سن التقاعد قبل سداد أخر قسط.

حاسبة تمويل السيارات

يمكن للعميل من خلال حاسبة تمويل السيارات معرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه وكذلك قيمة القسط الشهري بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتحصل عليها البنك ويمكن استخدام الحاسبة من خلال: