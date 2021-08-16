نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للمرابحة المرنة في المقال التالي

قامت الشركة السعودية للمرابحة المرنة بتصميم منتجاتها الخاص التمويلية على مبدأ الاحتياجات المالية المختلفة لعميل الشركة، ولهذا السبب يود الكثير من العملاء التعرف على شروط الحصول على تمويل شخصي عن طريق مؤسسة المرابحة المرنة، ويمكن الحصول على قرض بمتطلبات بسيطة وشروط سلسة إضافة إلى سرعة في التنفيذ ومرونة في خيار سداد ومزايا عديدة في المنتج الشخصي ، وتقدم الشركة عدة تمويلات شخصية أخرى. شروط الحصول على تمويل شخصي من مرابحة مرنة أولا يجب أن لا يقل الراتب الخاص بالعميد على 3.000 ريال سعودي في حال كان في القطاع الحكومي أم إذا كان في القطاع الخاص فيجب أن يكون راتبه الشهري 6,000 ريال سعودي على الأقل

يجب أن يكون موظف في القطاع الحكومي أو موظف في شركة معتمدة لدى مؤسسة المرابحة المرنة

يجب أن لا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد في القطاع الحكومي أو في القطاع الشبه الحكومي وسنة كاملا للقطاع الخاص، ويستثنى قطاع البنوك والاتصالات بثلاثة أشهر

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة للتقديم الحصول على التمويل. ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مرابحة مرنة أولا يجب زيارة الفرع وملء النموذج الخاص بتقديم الطلب ضع بطاقة الهوية الوطنية ويلزم أن تكون سارية المفعول، وخطاب تعريف من جهة العمل يوضح الراتب الأساسي وتاريخ الالتحاق، وفي حال وجود بدلات يجب السماح للبنك بالكشف عن الحساب البنكي الخاص بالعميل إرفاق العنوان الوطني ضمن المستندات وضع كل المستندات في ملف واحد وقدمها في أثناء زيارة الفرع. المزايا الخاصة بـ القرض الشخصي من مرابحة أولا المبلغ الذي سوف يقدم يبدأ من 7,000 ريال سعودي وينتهي عند 250,000 ريال

القرض الشخصي يتطابق بشكل كامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

يتطابق بشكل كامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مدة سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات وما يعادل 60 شهر

تمويل بدون تحويل راتب

ليس هناك شرط يقضي بأن يكون التمويل للسعوديين فقط، ولمعرفة المزيد حول هذا التمويل ننصح بالتواصل مع الشركة عن طريق أحد الوسائل المتاحة مثل التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني وهو “[email protected]” أو عن طريق الهاتف الخاص بالشركة وهو “920033898” وعلى الواتس أب بنفس الرقم، أو عن طريق زيارة أقرب فرع إليك. الوسوم عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للمرابحة المرنة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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