الموافقة السامية على آليات العودة الحضورية للدراسة لعام 1443 هجرية

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صدرت الموافقة السامية الكريمة على آليات العودة الحضورية للدراسة للعام الدراسي القادم 1443 هجرية بالجامعات والمدارس بالمملكة العربية السعودية، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع وذلك بحسب ما تمت دراسته من اللجان العليا، وقد تم تحديد الشروط الواجب توافرها لعودة الدراسة حضورياً بالمدارس والجامعات للفئات التى تزيد أعمارهم عن 12 عام، وكذك الفئات التى تقل أعمارهم عن 12 عاماً وذلك حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الأبناء والعاملين بالتعليم والأسر والمجتمع بالكامل. آليات العودة الحضورية بالجامعات بشأن آليات العودة الحضورية للدراسة بالتعليم الجامعي والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك التعليم العام للفئات العمرية من 12 عام فأكثر يُشترط حصول الطالب أو الطالبة أو اعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والمعلمين والمعلمات للحضور للمؤسسات التعلميمية.

كذلك يجب توجيه وزارة الصحة لتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل من لم يجد اللقاح وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات، وأن يتم استكمال ذلك قبل يوم الأحد 14 محرم 1443 هجرية الموافق 22 أغسطس 2021 ميلادية.

أن تقوم وزارة الصحة بتحديد مواعيد لأخد اللقاحات آلياً للطلاب والطالبات الذين تبلغ أعمارهم من 12 عام فأكثر الذين لم تتلقوا اللقاح. أما بخصوص آليات العودة الحضورية لطلاب وطالبات التعليم العام من الفئة العمرية الأقل من 12 عام يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين بالمرافق التعليمية.

تعود الدراسة حضورياً اعتباراً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى حوالى 70% من السكان، أو فى تاريخ 24 جمادى أول 1443 هجرية الموافق 30 أكتوبر 2021 أيهما أقرب.

تقوم وزارة الصحة بتبليغ وزارة التعليم والكذلك الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني بما تراه من إجراءات احترازية أو بروتوكولات صحية لعودة الدراسة الحضورية للمدارس لتطبيقها خلال فترة لا تتجاوز أسبوع واحد.

تقوم وزارة التعليم بالمتابعة مع كافة الجهات المعنية وذلك لسرعة تنفيذ ما قضبي به التوجيه الكريم وكذلك التعميم على جميع الإدارات التعليمية بالترتيبات اللازمة.

كما أن وزارة التعليم تؤكد على ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضورياً بالمدارس والجامعات حرصاً على سلامة الأبناء والأسر والعاملين بالتعليم. الوسوم عمر شويل - جدة الموافقة السامية على آليات العودة الحضورية للدراسة لعام 1443 هجرية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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