نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه سامي بآلية عودة الدراسة حضورياً في السعودية 1443 التعليم القرار يشمل التعليم الجامعي والعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية عودة الدراسة حضورياً من الموضوعات الهامة على الساحة في المملكة العربية السعودية، وقد تزايد البحث عن هذا الموضوع اليوم بعد صدور التوجيه السامي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوضيح آلية الحضور للمدارس والجامعات للعام الدراسي 1443، فقد تم الإعلان في وقت سابق عن موعد عودة الدراسة للعام 1443 لمختلف الفئات، واشترطت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، أن يكون الطالب أو أعضاء الهيئة التعليمية قد حصلوا على لقاح كورونا للتمكن من الحضور، مع الالتزام بالتسجيل على تطبيق توكلنا لإثبات الحالة والاطلاع عليها للدخول للمدارس، وذلك ضمن خطة الوزارة والدولة في الحد من انتشار الفيروس والعدوي بين الطلاب والعاملين بالتعليم، واستكمالاً لعدة إجراءات اتخذتها وزارة التعليم للحفاظ على سلامة الجميع، والعودة للمدارس والجامعات حضورياً ورفع كفاءة العملية التعليمية، فقد تم تحديد الآلية التي تتم بها العودة حضورياً، وسوف نعرض عليكم فيما يلي تفاصيل الخبر.

آلية العودة حضورياً للتعليم الجامعي والعام

أولاً :- بالنسبة للتعليم الجامعي تم تحديد الترتيبات الخاصة بالحضور للجامعات والتعليم العام للفئات العمرية 21 عام فأعلي، وكذالك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، وطلبة وطالبات الجامعات والمرافق التعليمية والمعلمين والمعلمات، على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاح لمن لم يستطيع الحصول علية، وذلك من خلال الموقع المحدد للتسجيل لهذا الغرض، بشرط أن يتم ذلك قبل 14 محرم الجاري الموافق 22 أغسطس الحالي.

ثانياً :- بالنسبة للطلبة والطالبات التي أعمارهم 12 عاماً فأعلي الذين لم يحصلوا على اللقاح، تقوم وزارة الصحة بتسجيل أخذ اللقاح لهم آلياً.

ثالثاً :- فيما يخص ترتيبات الحضور بالتعليم العام للفئات العمرية الأقل من 12 عاماً، يشترط حصول المعلمين والمعلمات والعاملين بالمرافق التعليمية على جرعتين من لقاح كورونا للتمكن من الحضور، على أن تعود الدراسة حضورياً بدايةً من وصول تغطية الحصول على جرعتين من اللقاح نسبة 70% من السكان، أو تاريخ 24 ربيع الأول 1443 الموافق 30 أكتوبر 2021 أيهما أولاً.

رابعاً :- أن تقوم هيئة الصحة العام بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يستجد من إجراءات احترازية وبروتوكولات صحية تخص عودة الدراسة حضورياً ليتم تطبيقها، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.