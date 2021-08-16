كيفية التقديم بالخطوات لحساب في البوابة الوطنية للعمل بمنصة طاقات بالمملكة

كيفية التقديم بالخطوات لحساب في البوابة الوطنية للعمل بمنصة طاقات هي منصة إلكترونية تمكن الباحثين عن عمل، من تسجيل بيناتهم، ثم تقدم المنصة خدمات المساعدة في التدريب والتوظيف، فالمملكة لا تتوقف عن تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، عن طريق منصات إلكترونية في ظل الظروف الحالية، بسبب جائحة كرونا بالعالم اجمع، فأتاحت الحكومة لأصحاب العمل، إمكانية التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية طاقات، لتسهيل خدمات التوظيف والتدريب المتنوعة، ثم يتيح الصندوق أيضا من خلال منصة طاقات، الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، فاي صاحب عمل يستطيع التسجيل في المنصة، للاستفادة من مجموعة متنوعة من خدمات التوظيف والتدريب، وذلك وفق شروط وضعها الصندوق، لتحفيز المنشآت علي توطين الوظائف، وتمكين السعودين الباحثين عن عمل، الحصول علي الفرص المتاحة، في شركات القطاع الخاص، علي أن تكون المنشآت واقعة ضمن النطاقين البلاتيني والأخضر.

كيفية التقديم بالخطوات لحساب في البوابة الوطنية للعمل بمنصة طاقات

يتم إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات، للباحثين عن عمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية:

الدخول إلي صفحة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات، كباحث عمل. ثم تعبئة البيانات في الحقول المخصصة لذلك، ومن ضمنها رقم الهوية الوطنية. كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رقم الجوال. ثم ادخل رمز التحقق المرسل علي الجوال. واكد بريدك الإلكتروني، بالضغط علي رابط تفعيل البريد الإلكتروني. فقد تم التسجيل بنجاح، وتستطيع التواصل عبر البوابة طاقات.

خدمات البوابة المتكاملة للعمل طاقات

توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص التسجيل في البوابة:

تسجيل الباحثين عن العمل. ثم أصحاب العمل الذين يبحثون عن توظيف عمالة. الجهات الحكومية. التحقق من معلومات المسجلين الباحثين عن عمل. ثم التحقق أيضا من بيانات أصحاب الأعمال، مع وزارة العمل والتنمية البشرية. مراجعة والتحقق من ألية التسجيل، برقم الجوال علي البوابة لصاحب العمل والباحث عن الوظيفة. وترتبط البوابة مع اكثر من ستون جهة حكومية، للتحقق من بيانات المسجلين.

المستندات المطلوبة لتسجيل منشأة في بوابة طاقات

ترخيص المنشأة أو السجل التجاري. ثم بطاقة الهوية الخاصة بضابط الاتصال بالمنشأة. تفويض مصدق من الغرفة التجارية لصلاحية ضابط الاتصال. بطاقة هوية صاحب العمل، في المنشآت الفردية. ثم رقم الآبيان وشهادة الحساب البنكي، ومصدق عليها من البنك. استلام كلمة السر من قبل صاحب العمل، أو ضابط الاتصال.

مزايا البوابة الوطنية للعمل طاقات

توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بالعمل. بوابة إلكترونية تتعامل مع الباحثين عن العمل وعن الوظائف. ثم تقدم مجموعة من الوظائف والبرامج التدريبية. وأيضا برامج الدعم المالي، والخدمات الاستشارية المرتبطة بالعمل.

معلومات عن البوابة طاقات وخدمة العملاء