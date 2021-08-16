نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستعلام عن استقدام سائق خاص للسعودي والمقيم والتكلفة بالمملكة في المقال التالي

شروط الاستعلام عن استقدام سائق خاص للسعودي والمقيم والتكلفة تم تحديث الشروط الخاصة باستقدام السائق الخاص، فتعمل الحكومة دائما علي تطوير كافة القوانين، وجعلها اكثر سهولة ويسر، وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والمقيمين، واستقدام سائق خاص من اهم الأمور للمواطنين والمقيمين، ويتم ذلك من خلال منصة مساند، والمنصة هي احد مبادرات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم هي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية، وتهدف إلي تسهيل الإجراءات في استقدام العمالة المنزلية، ومن ثم زيادة مستوي حفظ حقوق جميع الأطراف، عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم. شروط الاستعلام عن استقدام سائق خاص للسعودي والمقيم والتكلفة أن يكون لدي المرأة سجل تجاري للموافقة علي السائق. ثم يكون سبب ضروري للتقدم لطلب السائق الخاص. تكون قادرة علي سداد راتب السائق الشهري. ثم تكون موظفة بأحدي الهيئات. تقديم مستند معتمد بالراتب الشهري، واذا كانت مطلقة أو زوجها متوفي فيجب أرفاق الشهادات التي تثبت الحالة. تعبئة البيانات من خلال البيانات المسجلة في السجل المدني. خطوات استخراج فيزا لسائق خاص الدخول إلي منصة مساند الإلكترونية بالمملكة. ثم كتابة بيانات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور. اختار نوع التأشيرة التي تود الحصول عليها. ثم اقرأ جيدا الشروط والأحكام بشكل دقيق. الضغط علي تأكيد. تتعهد بتنفيذ جميع الشروط. تحديد الوظيفة السائق ، واكمل بيانات التسجيل. وأخيرا خدمة إصدار الفاتورة، التي توضح الرسوم المقررة. تكلفة استخراج تأشيرة سائق خاص يتكلف المواطن الفن ريال سعودي لطلب استخدام سائق خاص. ثم دفع الرسوم من خلال أي مصرف بالمملكة. لا تضم تلك الرسوم للمبلغ الخاص بالسفر. ثم الرسوم التي دفعت تخص التأشيرة فقط. وعند تقديم طلب اخر تدفع رسوم اخري. المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة لسائق صورة من الهوية الوطنية للمواطنين. ثم رقم الإقامة للوافدين لصاحب الطلب. ثم توفير دفتر العائلة. إثبات القدرة المالية، من الجهات الرسمية، لسداد راتب السائق. التقرير الطبي المعتمد، لذوي الاحتياجات الخاصة. كيف يتم إنشاء حساب في بوابة مساند وضع رقم الهوية، الاسم الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد. ستصل رسالة تفعيل حساب علي رقم الجوال المسجل في ابشر. وضع رقم التفعيل في مكانه، ثم تعبئة النموذج لإتمام إنشاء الحساب. ثم تعبئة كلمة المرور، ورقم الجوال المسجل في ابشر، البريد الإلكتروني. خدمات منصة مساند خدمة لاستخراج تأشيرات العمالة المنزلية. ثم توفير عناوين الشركات ومكاتب استقدام العمالة. إصدار قائمة العمالة المنزلية. قائمة بالجنسيات التي يسمح استخدامها. الوصول لأسعار استقدام العمالة. المهن المسموح باستقدامها. ثم التعرف بالواجبات والحقوق لكلا الطرفين. تكلفة ومدة وصول العامل. الوسوم عمر شويل - جدة شروط الاستعلام عن استقدام سائق خاص للسعودي والمقيم والتكلفة بالمملكة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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